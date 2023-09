"Carlos", el documental sobre el músico Santana, llega a los cines esta semana

"Carlos", el documental sobre la vida y carrera del guitarrista Carlos Santana con acceso a material privado y a su entorno más cercano, se proyectará en cines los próximos días 23 y 27 de septiembre, según ha informado Sony Music.

En esta producción dirigida por Rudy Valdez, charlas con el protagonista y con su familia y grabaciones caseras que nunca han visto la luz se alternan con imágenes de conciertos, momentos también entre bastidores y entrevistas a personalidades destacadas como Clive Davis o Rob Thomas (Matchbox Twenty).

La unión de Santana con Clive Davis como productor fue especialmente fructífera. Él fue quien estuvo a los mandos en 1969 de su primer álbum, así como en su exitosa trilogía musical "Supernatural" (1999), "Shaman" (2002) y "All that I Am" (2005).

En concreto, "Supernatural" -publicado 30 años después de su histórica actuación en el festival de Woodstock- le reportó 15 platinos en Estados Unidos, nueve premios Grammy (entre ellos, Álbum del Año, Álbum Rock y Canción del Año) y dos Grammy Latinos.

Nacido Carlos Humberto Santana (Autlán de Navarro, Jalisco, 1947), este mexicanoestadounidense fue un pionero en la fusión de sonidos del jazz, el blues y el sonido mariachi con una espiritualidad propia del rock & roll.

La revista Rolling Stone lo sitúa en la vigésima posición de los mejores guitarristas de todos los tiempos, con álbumes emblemáticos como "Abraxas" (1970) y una carrera aún en activo que alcanza hasta su más reciente disco, "Africa Speaks" (2019).