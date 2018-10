Carlos Baute y Marta Sánchez se reencuentran en un nuevo tema 10 años después

Carlos Baute y Marta Sánchez se reencuentran musicalmente una década después del éxito de la canción "Colgando en tus manos" en un nuevo tema, "Te sigo pensando", que verá la luz el 9 de noviembre.

"Boom" ha escrito el artista venezolano en sus redes sociales, en las que se ha hecho eco de esta nueva colaboración con la madrileña, superadas aparentemente las diferencias que esta evidenció hace años en una entrevista televisada.

Fue en 2014 cuando Sánchez lamentó la escasa remuneración percibida por el éxito de "Colgando en tus manos", 6.000 euros, a pesar del éxito del tema, que fue número 1 en España, México y en la lista "Latin Pop" en EE.UU.

"A mí no me cuadraba, pedí el contrato y me dijeron que mejor estuviera calladita", confesó la cantante, quien también criticó que su compañero no se interesara más por ella en ese aspecto.

Esas declaraciones tuvieron respuesta de Carlos Baute: "Muy sorprendido por tus injustas, desacertadas y hasta ofensivas palabras", escribió en su Twitter.

"Carlos, siempre estaré agradecida hasta la muerte por haber hecho ese exitazo que grabamos juntos. Perdóname si en algún momento te ha sentado mal alguna cosa que haya podido decir", dijo la intérprete de "Soy yo" solo unas semanas después en otra aparición en televisión, intentando enmendar la polémica previa.