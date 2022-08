Carla Simón presentará su último corto en la sección Zabaltegi del Zinemaldia

La película iraní "Chevalier noir" y la canadiense "Something You Said Last Night" completan la sección New Directors del Festival de San Sebastián, que este lunes ha anunciado además que Zabaltegi-Tabakalera se cierra con el cortometraje de Carla Simón "Carta a mi madre para mi hijo".

Las dos primeras son sendas óperas prima que competirán por el premio New Directors en una sección que cuenta con 15 filmes, mientras que la autora de "Verano 1993" presentará su corto fuera de concurso en el apartado más abierto del certamen donostiarra, que ha programado 23 títulos.

"Chevalier noir" es el debut de Emad Aleebrahim Dehkordi (Teherán, 1979), que antes dirigió los cortometrajes "1388-Undo", "Phill (1390)", "Lower Heaven" y "Cavalière", y que ahora narra la historia de dos hermanos y una ciudad, la capital de su país, que devora a sus propios hijos.

"Something You Said Last Night", de Luis De Filippis (Toronto, 1990), que tendrá su estreno mundial en la sección Discovery del Festival de Toronto, sigue los pasos de una joven mujer transexual que tras ser despedida de su trabajo se marcha de vacaciones con su familia italocanadiense.

Carla Simón (Barcelona, 1986), ganadora del último Oso de Oro de Berlín con "Alacarràs", viajará a San Sebastián con un corto concebido por la cineasta como homenaje "parcialmente ficticio y totalmente sincero a su familia", que antes estrenará en las Giornate degli Autori de la Mostra de Venecia.

Ángela Molina, Cecilia Gómez, Jesús Carmona, Carla Simón, Ainet Jounou, Anna Otin y Josep Abad son los intérpretes de este último trabajo, en el que la realizadora se muestra "embarazada y desnuda, igual que en las fotos donde su madre posa embarazada de la misma Carla".

"La luz del sol se cuela a través de las ventanas. Vemos ráfagas de Super 8 de abuelos, tíos, padres, bisabuelos; sonriendo, cosiendo, recitando poesía. Entonces, vemos crecer a una joven desde los 60 hasta la actualidad, pasando por la década de los 80, cruzando los umbrales de la feminidad y la historia, hasta que se encuentra con Carla embarazada junto al cielo azul de la costa catalana", detalla el Zinemaldia.