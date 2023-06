Carla Simón, Premio Nacional de Cinematografía por ser referente del cine español actual

La cineasta catalana Carla Simón (Barcelona, 1986), directora de "Alcarràs" (2022) y "Verano 1993" (2017), ha sido galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía 2023 por ser "uno de los referentes del gran momento que vive el cine español".

El jurado del premio, dotado con 30.000 euros y concedido por el ministerio de Cultura y Deporte, reconoce su trabajo "por posicionar el cine español en el panorama internacional", tras haber logrado un histórico Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín del año pasado con su segundo largometraje, "Alcarrás", una mirada intimista y familiar a la crisis del mundo agrario.

"Este premio supuso un hito en la historia de nuestro cine gracias a una película en la que la naturalidad y precisión en la construcción de historias y personajes combina con inteligencia y rigor el realismo y la ficción con una mirada de plena actualidad a problemas sociales", indica el jurado en el fallo alcanzado este jueves.

"Además, incorpora de una manera orgánica la diversidad de lenguas que caracterizan y enriquecen nuestra sociedad y cultura", añade en referencia al catalán en el que se expresan los personajes.

Carla Simón, autora de un cine muy personal y basado en sus recuerdos familiares y de infancia debutó en 2017 con "Verano 1993", inspirada en la pérdida temprana de sus padres y su duelo infantil, que también fue reconocida en la Berlinale con el premio a la mejor opera prima.

El jurado ha destacado que, a sus 36 años, Simón representa "a una nueva generación de cineastas que han logrado en muy poco tiempo desarrollar un cine de calidad y comprometido con el propio medio y la sociedad alcanzando a un público global".

En declaraciones a EFE este jueves, Simón reconoció nada más conocer la noticia que se siente "joven" para un premio así, pero lo recibió como un aliento para seguir trabajando y un reconocimiento a toda una generación de cineastas: "Estamos para quedarnos", dijo.

"Me da mucha alegría que se me considere alguien que inició algo pero en realidad no lo siento así, somos toda una generación" (...); cada alegría que nos dan los premios o estrenos de una es bueno para todas, porque significa que estamos para quedarnos, ya no es algo anecdótico que una mujer haga una película, las cosas están cambiando", agregó la cineasta.

El Premio Nacional de Cinematografía recompensa la aportación más sobresaliente en el ámbito cinematográfico español, por la labor profesional desarrollada durante el año 2022, o, en casos excepcionales, se otorga como reconocimiento a una trayectoria profesional.

El galardón, cuya ceremonia de entrega se celebra habitualmente en el marco del Festival de San Sebastián, reconoció el año pasado a Penélope Cruz y en anteriores ediciones recayó en José Sacristán, Isabel Coixet, Antonio Banderas o Fernando Trueba, entre otros.

En el caso de Simón se distingue también su contribución para "promover que se hayan abierto salas de cine en un momento complicado tras la pandemia de covid.

Actualmente la directora se encuentra en fase de reescritura de la que será su próxima película, "Romería", en la que de nuevo hablará de la familia y que espera rodar a mediados del año que viene y estrenar en 2025.

En los últimos años, Simón ha sido la cabeza más visible de una nueva generación de mujeres cineastas cuyo trabajo ha destacado en premios y festivales internacionales, junto a nombres como Elena López Riera, Clara Roquet, Alauda Ruiz de Azúa, Pilar Palomero, Elena Martín o Estíbaliz Urresola, entre otras.

"Estamos ante una reparación histórica -ha destacado Simón-, me refiero al hecho de que hay mujeres haciendo cine pero también una reparación temática, al tratarse temas que no se habían tratado antes, yo me siento muy afortunada de estar haciendo cine en este momento".

"Cuando empecé tenía que buscar a mujeres cineastas españolas, conocía a muy pocas y ahora siento que las chicas que están estudiando no tienen que buscar porque ya lo ven, que se puede", ha agregado.

Y ello a pesar de las dificultades de conciliar, asegura Simón, que tiene un hijo a un punto de cumplir un año.

"Estoy aprendiendo a gestionar eso y ver como se concilia, a veces me enfado porque es muy difícil, criar no debería requerir de tal esfuerzo, las cosas no están del todo ajustadas para que las mujeres podamos seguir haciendo nuestro trabajo mientras tenemos hijos", ha recordado.