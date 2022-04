Carla Simón: "La agricultura familiar es cada vez menos sostenible"

Magdalena Tsanis

Ganadora del Oso de Oro en la Berlinale con su segundo largometraje, "Alcarrás", Carla Simón (Barcelona, 1986) se mantiene fiel a su estilo lleno de naturalidad, sensibilidad y detalles que desprenden vida en cada plano, pero también se vuelve más política al poner su mirada en la crisis del mundo agrario.

"El modelo de agricultura familiar, que viene de la prehistoria, es cada vez menos sostenible y es un problema porque cuando tienes que dejar la tierra en herencia a tus hijos la cuidas de una manera, pero cuando eres empresa la explotas y es muy distinto", ha señalado en una entrevista con Efe a las puertas del estreno en cines, el próximo viernes.

A mediados de marzo pasado, el mismo fin de semana en que Simón presentaba "Alcarrás" en el Festival de Málaga, decenas de miles de agricultores tomaron Madrid en la mayor manifestación en defensa de la actividad agraria de los últimos años.

"En realidad llevan mucho tiempo protestando pero no es un tema de portada", señala Simón, procedente de una familia que se dedicaba al cultivo de melocotones en Alcarrás, un pueblo de la provincia de Lleida que ha dado nombre al filme.

UNA HISTORIA MUY PERSONAL

"Es muy difícil tener un negocio familiar así, todo depende del precio que marcan las grandes empresas y hay años en que les sale más barato dejar que se pudra la fruta en el árbol que recogerla, o si hay una helada les sale más a cuenta porque les paga el seguro", lamenta.

La película es una trama ficticia que, al igual que su aclamado debut, "Verano 1993" (2017, premio a la mejor opera prima en la Berlinale), bebe en parte de sus recuerdos de infancia.

La protagonista es la familia Solé que, después de 80 años cultivando la misma tierra, afronta su última cosecha porque los propietarios de los terrenos han decidido arrancar los frutales para instalar en su lugar paneles solares.

"La película es una reflexión sobre la tradición y el cambio, me parecía interesante plantearlo en términos que no fueran blanco o negro, la energía solar también la necesitamos y lo que quiere el 'malo' también es lícito... es el final de una manera de vivir", expone.

UN "CASTING" DE AÑO Y MEDIO Y 9.000 CANDIDATOS

"Alcarrás" tenía que haberse rodado en el verano de 2020, pero la pandemia les obligó a aplazarlo un año. Simón ha elegido actores no profesionales, un proceso que le llevó un año y medio -vieron a 9.000 candidatos- pero que también le sirvió para hacer trabajo de campo hablando con agricultores y vecinos de la zona.

"Buscábamos a personas que tuvieran una intuición, es algo que solo encuentras en uno entre muchos. Quimet -el patriarca, encarnado por Jordi Pujol- no lo sabe pero tiene un actor dentro, esa naturalidad que tienen todos se lleva de casa, es algo que no sabías que tenías pero se puede trabajar", explica.

Ensayaron durante tres meses en una casa que Simón alquiló en Lleida. Cada tarde y los fines de semana recibía a sus actores en distintas combinaciones para trabajar las relaciones entre abuelo y nieta, entre primos o padres e hijos y al finalizar realizaron una primera y única lectura de guion todos juntos.

Después empezaron los ensayos de las escenas de la película, pero sin que los actores memorizaran mucho. "La idea en rodaje era encontrar un equilibrio entre seguir el guion y darles margen de improvisación porque ellos ya traían mucho de los personajes", señala.

"ESTAMOS ACOSTUMBRADOS A TRABAJAR EN PRECARIO"

Simón hace hincapié en que lograr el presupuesto para esta película -tres millones de euros- ha sido posible gracias a una coproducción con Italia, del mismo modo que el filme de Isaki Lacuesta que también compitió en Berlín, "Un año, una noche", es una coproducción con Francia.

"Con dinero español no llegábamos al presupuesto que necesitábamos, creo que ahí hay una reflexión a hacer", subraya, "estamos acostumbrados a trabajar en precario y a renunciar como directores, pero cuando tienes presupuesto y puedes llevar a cabo algo parecido a lo que hay en tu cabeza (...) de repente estas películas pueden despegar".

Preguntada por la equiparación de cine y series en las subvenciones que plantea el proyecto de la nueva ley de cine, actualmente en fase de consultas, Simón se muestra cauta -"no me he enterado mucho aún"- pero considera que el cine necesita más protección.

"No me parece que exista un modelo de hacer series de autor, si eres Sorrentino puedes hacer lo que te dé la gana pero pienso que si quisiera hacer una serie de 'Alcarrás', con un año y medio de 'casting'... esa manera de ajustar la producción al tipo de proyecto que tienes, en las series es algo muy excepcional", sostiene.

Con todo, Simón vive un momento dulce. Su Oso de Oro es ya historia del cine español, que no recibía ese premio desde 1983 con "La colmena" de Mario Camus.

En la pasada gala de los premios Fotogramas tuvo ocasión de conocer a Pedro Almodóvar. "Le pude decir lo mucho que le admiro, él ha dejado huella en tantos cineastas y a cada uno con películas distintas, en mi caso 'Todo sobre mi madre', por todo el tema del sida, cuando estaba haciendo 'Verano 1993' fue súper importante y le pude decir eso".

Su próxima película ya tiene nombre, "Romería", y un guion que pudo avanzar gracias al retraso del rodaje de "Alcarrás" por la pandemia. "Es una reflexión sobre la importancia de la memoria familiar, para mi es algo que dibuja nuestra identidad, quiero seguir con eso y ver si rodamos el año que viene o el siguiente".