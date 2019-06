Caprile critica mitomanía con actores, "los más tontos de familia del cine"

El modisto y diseñador Lorenzo Caprile no entiende "la mitomanía" que hay hacia los actores porque, en su opinión, de todos los personajes que hay alrededor de la industria del cine, estos son "los más tontos de toda la familia".

"A quien hay que hacer la pelota es a los productores, que son los que ponen el dinero", ha dicho Caprile a su amigo Paco Delgado, que ha recibido esta tarde en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander el Premio de Cinematografía.

Caprile se ha pronunciado así en la laudatio del acto de entrega del premio a Paco Delgado, diseñador de vestuario en películas como "Las brujas de Zugarramurdi" y "Los miserables", y quien al escuchar estas manifestaciones le ha dicho: "Lorenzo, que quiero seguir trabajando".

"Yo voy a decir aquí una barbaridad, no me importa que se publique", ha avisado Caprile, antes de asegurar que los actores no tienen para él "ningún interés".

Además, ha subrayado que sí comprendería la admiración en el caso de un guionista, un director o un figurinista. "Pero los actores, por favor, que la mayoría no saben ni hablar", ha insistido.