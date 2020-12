La capilla del Palacio Real albergará el tradicional concierto de Navidad, este año con medidas frente al Covid-19

Patrimonio Nacional celebrará el jueves 17 de diciembre, a las 19.30 horas, el tradicional concierto de Navidad en la Capilla del Palacio Real de Madrid. Este año tendrá la peculiaridad de desarrollarse bajo las medidas sanitarias provocadas por el coronavirus y con el aforo máximo permitidio de acuerdo con la normativa estatal y autonómica.

En este concierto participarán la Orquesta y Coro de RTVE bajo la batuta de Nuria Fernández y con Daniel Oyarzábal al órgano, interpretando un programa barroco de villancicos coloniales y obras de Bach y Haendel.

Como es tradición, el concierto de Navidad se emitirá el 24 de diciembre a las 11.30 horas en la 2 de TVE y podrá verse, también a partir de ese día, en el canal de Youtube de Patrimonio Nacional. Radio Clásica emitirá el concierto al día siguiente, el 25 de diciembre, a las 20 horas.

Lo primero en sonar serán los prólogos de órgano 'Batalla del VI Tono', del compositor navarro José Jimenez, y 'Sonata de VI Tono', del maestro de capilla guipuzcoano José de Larrañaga.

A esto les sucederán cuatro villancicos coloniales del barroco hispanoamericano: 'Convidando está la noche', de Juan García de Céspedes: 'Las estrellas se ríen', de Juan Gutiérrez de Padilla; 'Hola, hala que vienen gitanas', de Juan de Araujo; y 'Albricias, mortales', de Manuel de Sumaya.

Posteriormente se recordará a Juan Sebastián Bach con su coral 'Los Reyes de Saba vinieron', de la cantata 'Todos vendrán de Saba'. También de Bach, la soprano Raquel González Albarrán y el bajo Vicente Martínez interpretarán el dueto 'Mi Amigo es mío' de la cantata 'Despertad, nos llama la voz'. Lo último de Bach será el primer coro del Oratorio de Navidad 'Regocidjaos, alegraos, celebrad estos días'.

El concierto finalizará con una selección de tres números del oratorio 'El Mesías', de Georg Friedrich Handel': los números 'An the Glory of the Lord', 'For unto us a child is a born', y el famoso 'Hallelujah'.