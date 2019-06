La cantaora Esmeralda Rancapino, una "vieja" de 12 años, debuta en Madrid

MÚSICA FLAMENCO (Entrevista)

Dice Rancapino que su nieta Esmeralda, de 12 años, tiene dentro "una vieja" y todos los "quejíos" del cante gitano. La precoz cantaora clausura mañana Suma Flamenca con el estreno absoluto de su primer espectáculo: "Me gusta más bailar, pero no se me da tan bien", dice en una entrevista con EFE.,Para su debut ha elegido el título "El despertar de mi cante" porque "va a dar a luz" a su música: "Es para que todo el mundo vea lo que hago y cómo me expreso", e