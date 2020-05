El cantante Miki Núñez dirige el videoclip de su nueva canción, “Me vale”

El cantante egarense Miki Núñez ha lanzado hoy su nuevo sencillo Me vale, con un videoclip que ha dirigido él mismo y que supone un avance del próximo disco, que saldrá en otoño, ha informado la discográfica Música Global.

Grabada y producida por Paco Salazar, la canción cuenta con un videoclip dirigido por el mismo Miki Núñez en su casa en pleno confinamiento y en el que aparecen su hermano y sus padres.

Para la grabación del clip, el cantante, que representó a España en el Festival de Eurovisión en 2019, ha contado con la ayuda de su hermano, Eloi Núñez, como operador de cámara, y la del productor Albert Marcos, que ha editado el vídeo.

Además, en la pieza audiovisual lo acompañan una multitud de amigos, deportistas y artistas, como los cantantes Lola Índigo y Carlos Right, el presentador de televisión Roberto Leal o el futbolista Bojan Krkic.

Me desnudé completamente componiendo esta canción con Diego y Jimmy del grupo Veintiuno. Hablando de todo eso que, de repente, y sin querer, antes no soportaba y ahora me está bien si es contigo, declara Núñez.

Y decidí seguir desnudándome. Enseñándoos mi casa. Mi familia. Mis amigos, añade el cantante sobre su último tema.