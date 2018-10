La cantante Amaia prepara con "libertad" un primer disco "muy personal"

La artista navarra Amaia Romero, ganadora del concurso musical Operación Triunfo y representante de España en Eurovisión, ha afirmado hoy que está trabajando con "libertad" para sacar un primer disco "muy personal".

Amaia, que junto con la banda catalana Free Fall Band actúa esta noche y mañana viernes en el Teatro Gayarre de Pamplona, ha dicho que tiene "ganas" de publicar su primer trabajo y ha indicado que está centrada "cien por cien" en este proyecto.

Ha manifestado que el disco "va bastante bien" y que le gusta "mucho" este trabajo "muy personal", aunque ha admitido que las "expectativas" serán "un poco altas" y no gustará "a todo el mundo".

"Eso es imposible, pero lo único que sé es que a mí me va a gustar y espero que a vosotros también", dijo a los periodistas presentes en la rueda de prensa ofrecida en el Teatro Gayarre.

Amaia ha señalado que está componiendo todas las canciones, tanto música como letra, y por ello le está "costando", ya que hasta este momento de su carrera, antes de participar en Operación Triunfo, no se había puesto a componer "en serio".

"Quería que todos fuese mío y estoy bastante contenta. Hay muchas cosas que salieron que eran una mierda, pero otras que estaban bien", ha comentado con naturalidad.

La artista navarra, que se trasladó a Barcelona para seguir con su carrera, ha desvelado que su productor es Raül Refree, del que ha destacado que es "súper perfeccionista".

"Me gusta cómo saca el sonido a las voces, me gusta todo lo que hace y es muy versátil. Es muy delicado todo lo que hace y me sentía muy identificada", ha comentado Amaia, quien ha añadido en este sentido que las canciones son "bastante personales".

La navarra ha asegurado que tanto el productor como la compañía de discos le están dejando "muchísima libertad", ya que además suelen coincidir en sus opiniones, mientras que ha indicado que tienen "claras" las fechas del lanzamiento del disco, aunque no lo puede desvelar.

Sobre su colaboración en la distancia con U2 ha comentado que le dio "rabia" no poder ir al concierto, pero ha dicho que le "encantó" que dijeran su nombre.

En el plano personal, Amaia ha afirmado que durante el último año le han pasado "muchísimas cosas" y al ver fotos le parece que "han pasado cinco años". "Parece mentira, pero ahora estoy más tranquila y con el disco tengo más tiempo para pensar", ha añadido.