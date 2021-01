CANTABRIA.-Vuelve el ciclo 'Encuentros con nuestros autores' con el escritor Carlos Villar Flor

El ciclo 'Encuentros con nuestros autores', que organiza la Vicepresidencia del Gobierno regional, vuelve este miércoles a la Biblioteca Central de Cantabria con un encuentro online con el profesor universitario, escritor y traductor Carlos Villar Flor.

Con esta actividad, que tendrá lugar a partir de las 19.00 horas, se remota la cita que estaba prevista para el mes de marzo y que se vio interrumpida como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

El objetivo que se persigue con la celebración de este ciclo es acercar al público los inicios, la trayectoria, el proceso creativo y los proyectos de los autores invitados.

Así, en el encuentro de hoy, el autor repasará junto al editor Jesús Herrán, que estará presente en la sala, sus inicios y trayectoria para ocupar en los últimos minutos del acto la presentación de su último libro, 'Viajes con mi cura. Las andanzas de Graham Greene por España y Portugal', editado por Comares en 2020.

EL AUTOR

Carlos Villar Flor (Santander, 1966) es profesor de universidad, actualmente docente titular del Área de Filología inglesa en la Universidad de La Rioja, escritor y traductor.

Además, es doctor por la Universidad de Oviedo con la tesis La caracterización como producto y como proceso en las novelas de Evelyn Waugh (1995), dirigida por Patricia Shaw. Su producción académica gira en torno a novelistas británicos del siglo XX.

Es autor de las ediciones críticas y traducciones de las novelas de Evelyn Waugh: 'Hombres en armas' (2003), 'Neutralia. La Europa Moderna de Scott-King' (2009), 'Oficiales y caballeros' (2010) y 'Rendición incondicional' (2011).

También ha traducido y prologado las obras de George Orwell 'Vagabundo en Paris y Londres' (2010), y de Evelyn Waugh, 'Izad más banderas' (2012).

Entre sus libros académicos figuran la monografía 'Personaje y caracterización en las novelas de Evelyn Waugh' (1997) y su estudio 'In the Picture: The Facts behind the Fiction in Evelyn Waughs Sword of Honour' (2014), y ha coeditado la colección de ensayos 'Waugh Without End' (2005). También es coautor de 'Viajeros y peregrinos ingleses en el camino de Santiago riojano' (2006).

Como creador tiene en su haber el libro de relatos 'Hay cosas peores que la lluvia' (1998); las novelas 'Calle Menor' (2004), 'Mientras ella sea clara' (2011) y 'Solo yo me salvo' (2011); y los poemarios 'Más relinchos de luciérnagas' (2006), 'Poeta en su tierra' (2006) y 'Nada personal' (2015).

Ha ganado diversos premios. como el de Poesía 'Ángel González' en 1996, y sus relatos y poemas han sido incluidos en antologías y revistas nacionales.

Además, desde 1995 dirige la revista literaria Fábula y desde hace unos años publica periódicamente en su blog, http://cvillarflor.blogspot.com/.