CANTABRIA.-Santander se ilumina de rojo para apoyar a la industria del espectáculo y los eventos

Santander se une a las reivindicaciones del movimiento 'Alerta Roja', iluminando de rojo edificios emblemáticos, para apoyar a la industria del espectáculo y los eventos tras el varapalo ocasionado con el cierre total o parcial de su actividad desde el inicio de la crisis sanitaria del coronavirus.

Las concejalas de Dinamización Social y Turismo, Lorena Gutiérrez y Miriam Díaz, han informado que las fachadas de los edificios más emblemáticos de la ciudad y en donde habitualmente se realizan eventos o acciones culturales, como la Casa Consistorial, el Palacio de La Magdalena y el Casino, se iluminarán de rojo esta tarde, a partir de las 19.30 horas, para unirse a las reivindicaciones del sector.

Esta acción llega después de que el pasado 17 de septiembre miles de trabajadores del mundo del espectáculo de España, Inglaterra, Escocia, Alemania, Portugal y otros países se movilizasen para denunciar la falta de apoyo recibida durante la crisis del Covid-19, que tanto afecta al mercado laboral y en especial al mundo de la cultura, el espectáculo, el ocio y los eventos.

Las ediles han afirmado que kos eventos y espectáculos son uno de los principales motores económicos de las ciudades, ya que atraen visitantes, generan puestos de trabajo directos e indirectos, dinamizan la actividad de las ciudades y ayudan a consolidar su imagen.

Por ello, ven fundamental apoyar al sector con ayudas económicas, visibilizar y poner en valor su trabajo y continuar apostando por su desarrollo profesional.

Conscientes de que "ha cambiado la forma de celebrar eventos, tanto si son de carácter cultural como si tienen que ver con el sector MICE", las responsables municipales son partidarias de seguir celebrando eventos en la ciudad siempre y cuando se garantice la seguridad de los asistentes.

En este sentido, se han unido al sector reclamando "protocolos de actuación claros para salir cuanto antes de la crisis" y han afirmado que el Ayuntamiento "está en contacto directo con los profesionales del sector", lo que ha permitido que "la ciudad esté preparada para organizar y ser receptora de eventos".

Las más de cien empresas y trabajadores autónomos que se dedican a la organización de espectáculos y eventos en Cantabria "no entienden que no se rescate a un sector que se está yendo a pique, del que dependen miles de familias", han explicado las ediles, que han afirmado que "no pueden quedar en el olvido, sin prestaciones económicas y sin un futuro certero".

MOVIMIENTO ALERTA ROJA

El impulsor de la iniciativa de 'Alerta roja' es M.U.T.E. (Movilización Unida de Trabajadore/as del Espectáculo) Ibérica, un movimiento nacido con el propósito de pedir al Gobierno central una toma de medidas urgente para regularizar y dignificar a los trabajadores del sector cultural.

El movimiento está conformado únicamente por profesionales del sector eventos y espectáculos. En su página web (https://alertarojaeventos.com/) dejan abierta la posibilidad de que cualquier trabajador de este campo se una libremente con la finalidad, aseguran, de ser "visibles" por primera vez.