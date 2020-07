CANTABRIA.-El Centro Botín inicia un programa con talleres de pensamiento creativo, cine y música

El Centro Botín de Santander inicia este miércoles una programación que se desarrollará hasta el 17 de julio y que incluye conciertos, proyecciones de cine y varios talleres dirigidos a ayudar a los asistentes a desarrollar su creatividad y aplicarla a la hora de solucionar los problemas diarios.

Muchas de las actividades organizadas ha sido realizadas en colaboración con el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, como 'Los Retratos quieren ver el mar', una actividad en la que las obras de arte de la exposición 'Retratos: Esencia y expresión' salen a la calle para demostrar a los viandantes "que el arte es interesante para todos y nos ayuda, entre otras muchas cosas, a conocernos mejor".

Se trata de una experiencia gratuita que tiene una duración de 10 minutos y se desarrolla todos los jueves de 19.00 a 20.00 horas en el entorno del centro de arte de la Fundación Botín en Santander.

Por otra parte, el taller 'Buscando soluciones' busca ayudar a sus asistentes a buscar soluciones creativas y eficaces a los problemas del día a día.

Este miércoles, de 18.00 a 20.00 horas en las aulas Cian y Cobalto del Centro Botín, los participantes desarrollarán su pensamiento creativo a través de las artes de manera práctica y lúdica, aprendiendo a identificar problemas y a buscar soluciones que sean novedosas y eficaces al mismo tiempo.

Este taller, también creado en colaboración con el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, tiene un precio de 12 euros para el público general y 6 para los Amigos del Centro Botín.

MÚSICA

Además, la música volverá a estar presente esta semana en la programación de actividades del Centro Botín.

Así, el sábado, 11 de julio, a las 20.00 horas en el auditorio, la Fundación Albéniz en colaboración con el Centro Botín, ofrecerá un concierto de violonchelo y piano dentro del ciclo 'Reencuentro'.

El recital, a cargo de Hayk Sukiasyan (violonchelo) y Pallavi Mahidhara (piano), será de acceso gratuito previa retirada de entrada, siendo ésta una actividad reservada exclusivamente para los Amigos del Centro Botín.

También se retransmitirá en directo por la pantalla exterior, cuyo acceso será igualmente gratuito previa retirada de entrada y estará abierto al público general.

También el viernes 17 de julio, a las 21.00 horas en el anfiteatro exterior, el ciclo 'Música abierta. Momentos Alhambra', que trae a Wax & Boogie, uno de los mejores y más valorados formatos del panorama del blues, del rhythm and blues y del boogie woogie.

Ster Wax y David Giorcelli se deslizarán con serenidad y aplomo por las corrientes más variadas de la música tradicional del pueblo afroamericano. Shuffles, boogie woogie, rock 'n' roll, swing o jumps forman parte de su repertorio habitual, sin olvidar los intensos y cálidos 'slow down'.

Será, según ha explicado este centro de arte de la Fundación Botín, un "espectáculo de alto voltaje que cautivará la atención del público al evocar a los grandes maestros del género y ofrecer al mismo tiempo un repertorio muy personal".

Las entradas para disfrutar de este concierto tienen un precio de 12 euros, con un descuento del 50 por ciento para los Amigos del Centro Botín.

CINE

También durante el verano, el cine tendrá su espacio en la oferta de actividades al aire libre con la proyección de varios largometrajes de diversas nacionalidades, en versión original subtitulada, que estarán precedidos de una breve actividad para el desarrollo de la creatividad dirigida por el realizador y productor audiovisual Nacho Solana.

La primera proyección del ciclo 'Cine de verano. Las películas de 2019' tendrá lugar este martes, a partir de las 21.50 horas, en el anfiteatro exterior, donde se emitirá 'Parásitos' (Corea del Sur).

El ciclo continuará el 14 de julio, también a las 21.50 horas, con la película 'The Farewell' (Estados Unidos).

Las entradas para esta actividad tienen un precio de 3 euros por película, siendo gratuita para los Amigos del Centro Botín previa retirada de entrada online o en taquilla.

OTRAS INICIATIVAS

Por otra parte, también el martes 14 tendrá lugar, tanto en los exteriores del centro de arte de la Fundación Botín en Santander como en la Sala 'Retratos: Esencia y Expresión', la primera sesión de Arte y Meditación.

Se trata de una propuesta dirigida a todos aquellos que quieran profundizar en sí mismos a través de las obras de arte del Centro Botín en silencio y sin visitantes, mediante herramientas relacionadas con el yoga y la meditación.

De 8.30 a 10.00 horas, la profesora de yoga y meditación Cristina Paz, guiará esta actividad para jóvenes y adultos que tiene un precio de 12 euros para público general y 6 para los Amigos del Centro Botín.

También vuelve 'Una obra en 10 minutos¡, propuesta dirigida a todos aquellos que dispongan de 10 minutos para conocer en profundidad las obras de las exposiciones 'AS YOU GO (Châteaux en Espagne)', de Anri Sala, y 'Coleccionando procesos. 25 años de Itinerarios'.

Todos los días a las 12.00 y a las 19.00 horas, el visitante sólo tiene que buscar el cartel 'Una obra en 10 minutos' en las salas de exposiciones para poder disfrutar de esta actividad.

Además, los Amigos del Centro Botín podrán volver a disfrutar de una serie de actividades programadas exclusivamente para ellos.

El jueves 16 de julio, de 18.00 a 20.00 horas, el director de cortometrajes y productor Felipe Gómez-Ullate junto a un profesional del Centro Botín especializado en arte, inteligencia emocional y creatividad, impartirá el taller '¿Los directores de cine manejan nuestras emociones?', dirigido a todos aquellos que quieren descubrir cómo el arte, y concretamente los audiovisuales, nos ayudan a desarrollar nuestras habilidades emocionales y creativas para ponerlas en acción en el día a día.

Este curso, cuya metodología ha sido desarrollada en colaboración con el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, tiene un precio de 6 euros para los Amigos y gratuito para los Amigos Premium previa retirada de entrada.

También se han retomado las visitas guiadas exclusivas para Amigos. Impartidas por personal del departamento de artes plásticas de la Fundación Botín, la próxima cita será el 12 de julio a las 12.00 horas en la exposición 'Coleccionando procesos. 25 años de Itinerarios'.