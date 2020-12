CANTABRIA.-El arpista Javier Sainz clausura este sábado 'Los conciertos de la Academia' con música del Barroco

El arpista Javier Sainz clausurará este sábado, día 12, la novena edición del ciclo 'Los conciertos de la Academia', organizado por la Academia Música Antigua de Cantabria y financiado este año por la Fundación Santander Creativa (FSC), con un concierto de música del Barroco, a las 19.30 horas en Casyc Up, con entradas ya agotadas.

Bajo el título 'La música de la intimidad en el Barroco. Manuscritos alemanes, polacos y checos en torno a 1700', Sainz abordará en el programa la obra de compositores centroeuropeos poco conocidos actualmente, pero que tuvieron gran importancia a finales del siglo XVII.

Se trata de una oportunidad única para escuchar música de la época interpretada con el arpa renacentista, un instrumento que estaba perdiendo protagonismo y que se refugiaba en los pequeños salones de las últimas cortes, ha informado la FSC en nota de prensa.

Además de concertista, Sainz organiza frecuentemente cursos sobre arpas antiguas y ha sido invitado por la Historical Harp Society para dar clases de arpa barroca española y clarsach (arpa celta).

Sainz, especialista en guitarra clásica, comenzó a interesarse y a estudiar arpas antiguas en 1980. Sus investigaciones se centraron en la recuperación de estos instrumentos, tanto en la técnica como en los repertorios. Se ha especializado en los repertorios de los siglos XVI y XVII, tanto para arpa como para otros instrumentos de la época.

Ha actuado en festivales de música antigua y de arpa en distintos países como España, Portugal, Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Suiza e Italia. También ha realizado grabaciones para Radio 2 Suisse Romande y Radio Clásica RNE. Fue creador y codirector artístico del festival Música Antigua en Santillana del Mar y en 1995 grabó 'El lamento de la cierva herida', su primer trabajo.

Su discos más recientes son 'Silva Caledonia: Scottish Harp Music of the Seven-teenth Century', editado en 2008 por el sello escocés Siubhal.com y 'E con la harpa d'Orfeo: Repertoire for the Renaissance Harp, c.-1550-c.1650', editado en 2011 por el sello Artimaña Records.

El aforo del concierto se ha reducido por motivos de seguridad debido a la crisis sanitaria y se desarrollará cumpliendo con los protocolos vigentes.