La candidatura de "Buñuel", un importantísimo paso para la animación española

La preselección de la película animada "Buñuel en el laberinto de las tortugas" en la carrera por el Óscar a la Mejor Película Internacional supone un "paso importantísimo" para el cine de animación en España, donde está empezando a configurarse como industria.

Así lo ha asegurado a EFE Álex Cervantes, el responsable de la productora valenciana Hampa Studio, participante en esta película animada, que compite con "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, y "Mientras dure la guerra", de Alejandro Amenábar, por representar a España en los Óscar.

Consciente de que las posibilidades de que "Buñuel en el laberinto de las tortugas" sea finalmente la elegida el próximo 5 de septiembre son escasas, pero para Cervantes el solo hecho de que la Academia Española del Cine haya preseleccionado una película de animación es "todo un logro".

No obstante, cree que de ser seleccionado, este largometraje tendría posibilidades de ganar pues habla de un personaje muy importante para el cine español, pero también relevante en Estados Unidos.

"Buñuel en el laberinto de las Tortugas" está basada en la novela gráfica homónima de Fermín Solís. En ella, un joven Luis Buñuel se traslada de París a la comarca extremeña de Las Hurdes para rodar su documental "Las Hurdes, tierra sin pan" (1932), que fue muy criticado por su crudeza y realismo.

La película intercala pasajes animados con imágenes reales del documental e incluso con fragmentos que el cineasta aragonés descartó en su montaje.

Cervantes ha destacado que Hampa Studio entró en la película cuando quedaba algo más de un año de trabajo y le dio "un importante empujón cuando el resto estaba ya exhausto", lo que permitió lograr un filme "ágil y fresco que ha encantado a la crítica", un trabajo del que está "muy orgulloso".

Ha destacado que el sector de la animación lucha para que se valore que la animación "es una técnica, no un género" y que no tiene por qué ser infantil, una creencia muy extendida en los países occidentales, donde no es habitual el consumo de cine de animación para adultos.

"En Japón eso no ocurre desde hace años. Allí solo les interesa la historia, la técnica les da igual", ha señalado Cervantes, quien ve un cambio de tendencia en España, donde el sector de la animación, ha resaltado, está empezando a ser industria.

Es la primera vez que la Academia española considera una cinta de animación para intentar competir por los Óscar; hubo un antecedente, "Chico y Rita" (2012), de Fernando Trueba, pero en aquella ocasión compitió como mejor cinta de animación.

Álex Cervantes ve "súper importante" este logro pues, además de reconocimiento, permite a las productoras también tener crédito ante nuevos inversores para poder sacar adelante nuevos proyectos.

Nacida como productora audiovisual en 2006, aunque creada en 1997 como estudio de diseño publicitario, Hampa Studio ha sido nominada a los Goya al mejor cortometraje de animación con "Margarita" (2009) y a la mejor película de animación con "Memorias de un hombre en pijama" (2018).