Candela Peña: "Vivimos en una sociedad en la que si das tu opinión te tachan de persona problemática"

'Hierro', la aclamada serie de los hermanos Coira protagonizada por Candela Peña, regresa con su segunda y última temporada a Movistar+. El próximo viernes 19 de febrero será cuando lleguen a la plataforma los dos primeros capítulos de los seis que componen una nueva temporada en la que la jueza Candela Montes volverá a enfrentarse a otro crimen en la remota isla en el que vuelve a estar implicado Díaz (Dario Grandinetti) mientras, con su firmeza habitual, lidia con un escabroso caso de custodia de menores y su delicada situación personal.

"La jueza es un sueño de personaje", dice entusiasmada la actriz que en una entrevista concedida a Europa Press recuerda que el estallido de la pandemia de coronavirus la sorprendió justo después de arrancar el rodaje de la segunda temporada de 'Hierro' y cómo, "creyendo que iban a un par de semanas", y para no poner en peligro a su familia con su paso por aeropuertos y aviones, decidió no regresar a su casa y vivir el confinamiento en la isla.

"Lo hice pensando que iban a ser 14 o 15 días, no contemplaba cuatro meses. Pensé: 'Me quedo, aprovecho y escribo...'. Creía que hasta mayo no volvía, no pensé que iba a ser hasta agosto", recuerda Peña que quiere creer que todo lo que está pasando servirá para mejorar la sociedad, aunque no las tiene todas consigo.

"Ojalá que la pandemia sirva para que seamos mejores, pero no lo sé... hay gente que sigue haciendo fiestas clandestinas, así que fíjate", afirma resignada asumiendo que "en el mundo tiene que haber todo" y que "habrá gente que esto les sirva para reflexionar y otra gente que no". "Justo hoy me he levantado, enciendo el teléfono y me encuentro con una persona que en Instagram que solo te insulta y te agrede. No sé qué hay en las cabezas de la gente...", lamenta Peña que ante esa fama de lenguaraz y atrevida, denuncia que "vivimos en una sociedad en la que si das tu opinión te tachan de persona problemática".

En este punto señala directamente a los medios a los que reclama que asuman su responsabilidad. "La prensa tiene cierta responsabilidad de esas cosas... en las etiquetas que se colocan. Yo estoy cansada y no voy a luchar contra molinos que son gigantes", dice la actriz que asegura que ni ella ni su personaje, por el que recibió el premio Feroz a la mejor actriz protagonista en una serie, son "mujeres fuertes" como se insiste, sino que son mujeres normales y corrientes que, simplemente, hacen lo que tienen que hacer.

¿EL ADIÓS DE LA JUEZA MONTES?

"La jueza Montes, por ejemplo, no es una mujer fuerte. En realidad es alguien, por su situación, muy frágil. Pero es una tía que tira para adelante como todas las mujeres del planeta tiramos. Es algo que va en nuestro género", proclama Peña que, a pesar de que los hermanos Coira han confirmado que esta será la última temporada de Hierro, no se resigna a abandonar "un sueño de personaje".

"Me resisto a dejarla marchar. Esa jueza está dentro de mi corazón, dentro de mi mente y de mi imaginario", dice la actriz que asegura que promete que tendrá una conversación con los creadores de la serie sobre el futuro del personaje. "Esa gente estarán escribiendo otra cosa y ya quieren pasar página... pero ya veremos. Igual se acaba 'Hierro', pero no la jueza", aventura.

Pero a pesar del empeño de Candela Peña y su afán por aferrarse a la jueza, los hermanos Coira confirman que esta segunda temporada de 'Hierro' será la última. "Terminar así es bonito", afirma Pepe Coira, creador y guionista de la serie que asegura que ha sido una "decisión" colectiva tomada junto a Movistar+ y las productoras Portocabo, Atlantique Productions y ARTE France para no estirar el chicle más de lo necesario y "evitar el riesgo de empezar a repetirse".

DÍAZ Y CANDELA, EL DÚO INNEGOCIABLE

"Nos parecía muy difícil encontrar una historia que nos permitiese mantener ese tándem de Díaz (el personaje encarnado por Darío Grandinetti) y Candela, la jueza y el falso culpable. Posiblemente podíamos encontrar una tercera: otro crimen en un breve plazo de tiempo y en un lugar tan pequeño como el Hierro... pero entonces creo que se empezaría a ver el 'teatrillo'", afirma Coira que asegura que tras el tremendo éxito de la primera temporada, que logró varios premios y se convirtió en la serie más vista de Movistar+, el objetivo de esta segunda temporada "no era mejorarla, sino darle una continuación digna" mientras "conocíamos más a los personajes". "Que fuese lo suficiente nueva y lo suficientemente como antes", resume paradójico.

Su hermano Jorge, que vuelve a ser el director de los seis capítulos que componen esta segunda tanda, sí destaca que "a nivel de rodaje y de imagen sí que intentamos destilar un poco más el estilo que se había creado en la primera". "Tengo la sensación de que en ese ámbito es todo más compacto. En la primera temporada hubo momentos en los que hicimos más lo que pudimos que lo que quisimos", sostiene el director que también destaca que a nivel de contenido y de trama "todo está más afinado". "Va más directo y el equilibro desde thriller y drama ya lo tenemos más cogido", sentencia.

Junto a Peña y Grandinetti, completan el reparto de la segunda temporada de 'Hierro' el actor el hispano sueco Matias Varela ('Narcos'), Aina Clotet, Iris Díaz, Aroha Hafez, Ciro Miró, Naira Lleó, Helena Sempere, Luifer Rodríguez, Enrique Alcides, Kimberley Tell, Norberto Trujillo, Tania Santana, Maykol Hernández, Celia Castro, Marga Arnau y el actor gallego Antonio Durán 'Morris' ('Fariña').