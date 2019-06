Candela Peña protagoniza 'Hierro', su primera serie: "No es momento de reivindicar, sino de celebrar"

Este viernes llega 'Hierro', la nueva serie original de Movistar+ protagonizada por Candela Peña en el papel de una jueza destinada a la isla canaria como castigo y que, en su desembarco en el juzgado, se encuentra con un misterioso asesinato, el primero que sucede en El Hierro en cuatro años. Una ficción creada por Jorge y José Coira que, supone el debut de la actriz en el mundo de las series de la mano, asegura la propia Peña, "de un personaje muy, muy interesante" y que, está convencida, marcará un punto de inflexión en su carrera.

"A mí me suelen pasar cosas muy mágicas en las Islas Canarias. Siempre empiezo etapas, son como un punto de partida y con esta serie ha arrancado mi momento. La isla me ha dado un empujón y empieza algo muy bueno en mi vida", dice con ilusión la actriz en una entrevista concedida a Europa Press en la que también ha querido destacar que 'Hierro' no es solo su primera serie, sino que además es "la primera serie protagonizada por una mujer rodada por Movistar+". "Así que todo es celebración", apunta.

Durante los ocho capítulos de 'Hierro', la jueza Candela Montes, - personaje que, asegura, ya tenía ese nombre antes incluso de que ella subiera a bordo del proyecto- tendrá que resolver un asesinato en su nuevo destino mientras lidia con Díaz, un poderoso empresario que hizo fortuna siendo foráneo al que da vida el actor argentino Darío Grandinetti y que, a priori, es el principal sospechoso del crimen.

"Esta es la serie de Candela Peña, y no es por ego. Ella es la verdadera protagonista. Es algo parecido a lo que le ocurre en su nuevo destino a la jueza Montes, es mi sitio y me lo tengo que tomar", reclama la ganadora de tres premios Goya que destaca la importancia de 'Hierro' como una serie casi pionera, ya que gira alrededor de un personaje que no suele ser protagonista de series, al menos en España: "una mujer en los cuarenta, una mujer con opinión propia y una mujer con hijo enfermo que lidera una familia 'monomarental'".

"A mí me rodean ese tipo de mujeres, solas con hijos, con un trabajo que les gusta y que tienen que conciliarlo todo... hay muchas mujeres en esta situación", señala la actriz que, en todo caso, asegura que "no es momento de reivindicar, sino de celebrar" para que haya más personajes "de este tipo".

En este sentido, destaca que otro de los grandes aciertos de 'Hierro', es que la historia de la "siempre enfadada" jueza Montes "no se apoya en ninguna trama masculina". "No se tiene que enrollar con ningún señor, no hay un marido, no hay un novio, no hay un nada... solo ella con sus grandes problemas de madre soltera" y de su nuevo destino al que llega "justo cuando aparece un muerto".

LA ISLA, LA OTRA GRAN PROTAGONISTA

Y su personaje, dice Peña, no es la única "mujer extraordinaria" que hay en la serie, ya que la mayoría de los personajes secundarios de 'Hierro' son también "mujeres independientes, fuertes y escritas de forma muy bonita". "Y no por reivindicar, pero sí para que los chicos que escriben lo tengan en cuenta, no es fácil que suceda", insiste ya que todavía queda un largo trecho por andar para que personajes como este dejen de ser la excepción. "A Darío Grandinetti no le preguntan que su personaje es muy fuerte, y a mí parece que me preguntan si me he ciclado para hacer la serie", dice con ironía.

Pero más allá de su jueza, señala la actriz, hay otra gran protagonista en la nueva serie de Movistar+: la isla de El Hierro. "No es que la isla sea un personaje más, es que es la verdadera protagonista de la serie", sentencia la actriz que recuerda casi como una bendición aquellos cuatro meses de rodaje en la más remota de las Canarias que, no en vano, era considerada como el fin del mundo conocido hasta el descubrimiento de América. "Hay gente del equipo que lo llevó peor, pero yo lo llevé fantásticamente bien. Llegué allí y sentí que había encontrado mi sitio", sentencia.

"Es una isla muy mágica. En medio kilómetro puedes salir de Mordor y entrar a Miami", bromea Darío Grandinetti. El actor que da vida a Díaz, un terrateniente sin muchos escrúpulos metido en negocios turbios, coincide con su compañera de reparto al destacar la importancia de la isla, de sus enclaves tan diversos y extremos y sus radicales cambios de clima, a la hora de moldear tanto la propia trama de la serie como a sus personajes.

"La isla influye en los personajes, en los que viven allí, en los que vienen de fuera. Todo lo que ocurre tiene relación directa con la isla", dice el intérprete argentino al que la atmósfera de 'Hierro' le recuerda al pueblo en el que vivió en su infancia: "Sé de qué se trata eso del lugar cerrado, al que llega la gente de fuera y cómo se le examina para ver si se le acepta o no. Y la dificultad que entraña vivir en un sitio donde todo el mundo sabe quién eres".

"LAS SERIES YA NO SON UN GÉNERO MENOR"

El protagonista de 'El lado oscuro del corazón' o 'No te mueras sin decirme adónde vas' dice que una de las razones que llevaron a embarcarse en este proyecto fue la presencia de Candela Peña, con quien no había tenido aún la oportunidad de trabajar y, sobre todo, "cómo está escrita" 'Hierro'.

"A partir de un mal guión no se puede hacer nada, y este es muy bueno. Me sorprendió porque era original, porque toda información le llega al espectador a partir de lo que ocurre, no hay personajes que lo cuenten, que es lo habitual en televisión, personajes que hacen resúmenes para los que se enganchan más tarde", dice.

Un incremento en la calidad de los guiones y de los medios con los que se ruedan las series que marca el paso de "una nueva forma de hacer televisión" fruto del actual boom de las series y las plataformas. "Se hacen de otra manera, con más tiempo. Empiezas a rodar con la serie ya escrita, sabes a dónde vas lo cual para los actores es muy valioso", apunta Grandinetti.

"Cuando reclamabas más dedicación, más cuidado en las historias para televisión, la respuesta era: 'Qué quieres, es televisión'. Como si eso justificara cualquier error. Así fue durante muchos años, con muchas prisas y saben bien a dónde ir, pero ahora la cosa está muchísimo mejor", dice el actor argentino para el que "las series han dejado ya de ser un género menor". "Ha mejorado mucho la calidad. Hoy ya no hay excusa para rodar mal una serie igual que desde hace años no hay ningún motivo por el que rodar mal una película", sentencia.