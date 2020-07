CANARIAS.-La cantante Cristina Ramos vuelve a los escenarios este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

La cantante grancanaria Cristina Ramos volverá la noche de este domingo a los escenarios en Las Palmas de Gran Canaria, tras 5 meses de parón consecuencia de la crisis del coronavirus, dentro del Cabaret Festival y con su espectáculo 'Rock Talent'.

Este Festival se celebra del 24 de julio al 2 de agosto en el Parque Santa Catalina y permitirá ver a la "Cristina es su versión completa, con temas clásicos y propios sazonados con el lenguaje del rock", explican desde la representación de la artista. Su actuación será a las 22.30 horas de este domingo 26 de julio.

El repertorio, que además abarca ópera o boleros, contará con una banda de 4 músicos dirigida por Iván Prada y con el respaldo audiovisual y escénico de Mingo Ruano e Iban Negrín.

"Rock Talent es un espectáculo muy enérgico, fuertemente ovacionado por la crítica musical y ha permitido a Cristina desarrollar su enorme registro vocal, que le ha llevado a ser reconocida como la cantante más galardonada en más importantes encuentros de talentos del mundo entero", explican.

Cristina ha ganado La Voz México, Got Talent España y ha sido la única cantante finalista en las concentraciones mundiales de talentos de occidente, en America*s Got Talent the Champions (TOP FIVE) y de oriente, en World*s Got Talent en China (Fue el Botón Dorado de David Foster).

Las entradas se pueden adquirir en la página web del Cabaret Festival y en las taquillas ubicadas en el mismo parque Santa Catalina. Este sábado actúa Marta Sánchez y antes de Cristina lo hará el humorista Carlos Latre. El 27 de julio lo hacen Los Gofiones y el 28 y 29 de julio el violinista Ara Mailikian, entre otros.