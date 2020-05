CANARIAS.-El Teatro Guimerá devolverá desde el lunes el coste de las entradas de los espectáculos suspendidos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reabre la taquilla del Teatro Guimerá desde el próximo lunes al público con la finalidad de proceder a devolver el importe de las entradas adquiridas para diferentes espectáculos, que posteriormente fueron suspendidos por la alerta sanitaria provocada por la covid-19.

El horario que se ha establecido para atender al público es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Será necesario presentar la entrada para la devolución del importe correspondiente.

La relación de espectáculos que fueron suspendidos es la siguiente. 'Intocables' (13 y 14 de marzo), 'Jauría' (27 y 28 de marzo), Concierto de Aldina Duarte -fado (3 de abril), 'Eurípides no me Sófocles que te Esquilo' (17 de abril), 'A vueltas con Lorca' (18 de abril), 'Fábula del topo, el murciélago y la musaraña' (25 de abril), 'Canarias, no sólo plátanos' (29 de abril), concierto Atom String Quartet-Jazz (30 de abril), 'Escenas de la vida conyugal' (del 1 al 5 de mayo) y 'Festejen la broma' (prevista para el 3 de julio).

En taquilla se devolverá el importe de las entradas compradas en la misma o bien por teléfono. Las que fueron adquiridas a través de las plataformas de internet ya han sido abonadas por el mismo sistema.