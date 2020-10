CANARIAS.-Cristina Ramos actúa como artista invitada en la gala Spectaculaire de la televisión francesa

La artista canaria Cristina Ramos ha actuado como cantante invitada en la gala Spectaculaire que ayer por la noche emitió la cadena de televisión France 2 y que, producida por ITV, reunió a algunos de los mejores artistas del mundo.

Según explican los productores, "queríamos que todas las disciplinas estuvieran representadas; que en cada uno de ellos tenemos los mejores de donde vengan y en la que la canaria fue la cantante elegida".

Para ello, seleccionaron su interpretación de 'The show must go on', que viene a significar exactamente el motivo de este programa en los difíciles tiempos de la COVID-19: El espectáculo debe continuar.

Para el estreno de Spectaculaire se seleccionaron doce números. Acrobacias, equilibrios, cantos, malabares, bailes, magia; ninguna disciplina se ha olvidado.

"Vamos a destacar lo mejor de la actuación en directo", dijo su productor, Matthieu Grelier. "Pero más que un simple espectáculo, la idea era sublimar los números utilizando tecnología de mapeo, que consiste en proyectar imágenes en el escenario", añadió.

Al final, doce números en los que participaron no menos de 160 artistas que aparecieron en el escenario; un verdadero desafío cuando representan a veinte nacionalidades distintas, "así que veinte regulaciones diferentes", dijo Clément Chovin, productor.

"Por eso era necesario organizarnos con los estándares de cada país, para revisar nuestros planes de trabajo día a día. Fue un enigma. Revisamos todo y negociamos durante horas con las embajadas, tradujimos los protocolos médicos a diferentes idiomas pero también aseguramos la llegada de los artistas. No fue poca cosa", añade el productor.

Como resultado, los productores han renunciado a ciertos países como Estados Unidos o Rusia. "Fue un verdadero desafío que requirió mucho trabajo con esta incertidumbre que hizo las cosas muy complicadas. Nos hemos preguntado muchas veces si deberíamos posponer el rodaje, pero no queríamos en absoluto, así que realmente luchamos por mantener el calendario", afirmó Tristan Carné.

"También es una forma de apoyar a estos artistas que han visto a veces paralizada su actividad. Saben que no habrá quince contratos este año. Somos uno de los pocos contratos que pueden tener en este momento, por lo que era imposible no pagarles y no cuidar su transporte y su alojamiento", jura Clément Chovin.