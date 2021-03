CANARIAS.-Arranca en La Gomera la gira de la Joven Orquesta de Canarias

La Joven Orquesta de Canarias inicia este miércoles una gira por las islas en formato de cámara para interpretar la 'Gran Partita' de Mozart que finalmente no incluirá a La Graciosa, cuyo concierto no se podrá realizar debido a que no es recomendable celebrarlo en un espacio al aire libre atendiendo a las actuales circunstancias sanitarias.

Bajo la batuta del prestigioso clarinetista canario Maximiliano Martín, la JOCAN actuará en formación de instrumentos de viento integrada por 13 jóvenes músicos de las islas.

En esta ocasión, los escenarios elegidos se encuentran en su mayoría alejados de las capitales, con la intención de llegar a nuevos públicos.

Así, en La Gomera estarán en el Centro Cultural de Valle Gran Rey (31 marzo), en Tenerife será en el Teatro de El Sauzal (día 1); en Gran Canaria lo harán en el Centro de Cultura de La Aldea (día 6); en Lanzarote en el Teatro de San Bartolomé (día 10) y en La Palma en la Casa de Cultura de El Paso (día 11).

En el caso de El Hierro y Fuerteventura si será en las capitales, concretamente en el Centro Cultural Asabanos de Valverde (día 4) y en el Teatro Insular en Puerto del Rosario (día 7), respectivamente.

Esta será una nueva oportunidad de disfrutar del talento de estos jóvenes músicos que cursan su último año de estudio o que se acaban de licenciar en prestigiosos centros académicos dentro y fuera de Canarias, señalan desde el Gobierno regional en una nota.

Esta iniciativa que promueve el área de Cultura del Gobierno de Canarias tiene el objetivo de darles la posibilidad de perfeccionar la práctica orquestal y facilitarles una alta cualificación como instrumentistas de orquesta, ampliando así sus posibilidades para el acceso al mercado laboral tras finalizar sus estudios, posiblemente de los más largos y sacrificados de cuantos existen actualmente de nivel superior

Esta nueva gira se realiza además coincidiendo con Semana Santa, una cita que no pudo realizarse el pasado año debido al confinamiento.

Las invitaciones para los conciertos están disponibles en las plataformas o teléfonos habituales de venta de entradas de cada uno de estos escenarios.

Todos los conciertos comienzan a las 19.00 horas, salvo en Tenerife que será a las 19.30 horas.