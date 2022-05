"We can do....Carnaval", la comparsa feminista que triunfa en Cádiz

El feminismo ha roto otra "brecha" en las tablas del Gran Teatro Falla de Cádiz con "We can do ... Carnaval" , la primera comparsa gaditana formada íntegramente por mujeres y que se ha convertido en una de las revelaciones del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) que se celebra este mayo.

En un paralelismo con el "We can do it", el icónico póster que en la Segunda Guerra Mundial trató de promover el trabajo en la industria de las mujeres y que ha pasado a la historia como un emblema del feminismo, la comparsa gaditana no sólo ha triunfado en las redes sociales, donde algunas de sus coplas se han hecho virales.

También han conquistado al jurado del COAC, que anoche la incluyó entre las quince comparsas que disputarán las semifinales los próximos días, y lucharán por hacerse un hueco en la gran final de un concurso que este año, por primera vez desde 1976, se celebra a las puertas del verano, en lugar de en su habitual mes de febrero.

"No me esperaba este recibimiento. Estoy desbordada. Yo esperaba hacer mi humilde pasecito. Tenía la esperanza de que el mensaje resultara interesante, pero ni en mis mejores vaticinios este despliegue", explica a Efe Marta Ortiz, la autora de "We can do....Carnaval".

Más que pioneras, las mujeres que integran esta comparsa son herederas de muchas otras que se han abierto un camino cada vez más amplio y reconocido en el mundo del Carnaval de Cádiz, y de hecho en su escenografía sobresale un recuerdo a muchas de ellas a través de un mural de más de 80 fotografías, ataviadas como ellas.

Tampoco son la primera comparsa íntegramente de mujeres que se sube a las tablas del Falla, cuenta. En los 80 y 90 hubo dos, pero no de Cádiz, sino de Barbate.

"El porcentaje de mujeres sigue siendo irrisorio. Por eso nosotras hemos querido hacer un alegato, un llamamiento al empoderamiento de las mujeres dentro del carnaval, sobre todo a la hora de escribir, donde todavía estamos prácticamente ausentes", explica.

Por eso cantan en sus coplas a las "brillantes provocadoras" que se han atrevido a mostrar su "luz creadora" en las agrupaciones de carnaval.

Marta Ortiz, que desde hace tres años tiene una escuela de flamenco y danza en Cádiz, cuenta que hasta este año nunca se había atrevido a mostrar alguna copla carnavalera que había escrito y tenía guardada hasta que este año "me arme de valor".

"Oleeeee, 40 años después de existir agrupaciones firmadas por autoras, la A se les sigue atascando. Como a (Arturo) Pérez-Reverte", ha escrito en su Twitter junto a una fotografía de su carné del COAC en el que junto a "Autores" ha escrito con un rotulador "/as", reivindicando un lenguaje inclusivo.

El camino hasta conquistar al público ha sido "un proceso maravilloso de sororidad, muy empoderante, muy feminista y muy esperanzador" junto al resto de las integrantes, muchas de ellas miembros de otras agrupaciones, la mayoría mixtas, que han ido al COAC en los últimos años.

Entre sus coplas ha brillado una dedicada a las putas ("agujero para el ocio, el estigma de un negocio que sustenta el patriarcado") y al debate sobre la prohibición de la prostitución.

"En el centro de la cuestión, no radica mi decisión a elegir si quiero venderme" si no "preguntarse como llegaste a asumir y reconocer tu derecho a comprar mujeres".

A la espera de si llegarán a la gran final del concurso, lo que si tiene claro esta comparsa es que quieren seguir: "hay mucho que decir, nos gustaría seguir construyendo este camino".

Las "We can do ....carnaval", han visibilizado así la presencia de las mujeres en el carnaval, un mundo en el que también este año se rompen otros techos de cristal: Adela Moral, que hace 40 años comenzó a escribir letras para coros, será este 2022 la primera mujer que recibe el Antifaz de Oro, la máxima distinción en el Carnaval de Cádiz.