Camper lanza su primera colección de prendas deportivas con Kilian Jornet

La firma mallorquina de calzado Camper lanza su primera colección de prendas deportivas, una colaboración con Kilian Jornet, considerado uno de los mejores deportistas de montaña del mundo, con la que demuestran su "inquietud" por hacer las cosas de una "manera diferente".

Miguel Fluxá, consejero delegado y miembro de la cuarta generación de la empresa familiar, Camper, mantiene su compromiso de preservar los valores que ha definido la marca desde sus inicios, en una experiencia nueva, en la que han estado trabajando año y medio.

Fluxá explica, en una conversación con Efe, que este era el momento de iniciarse en "el mundo de 'outdoor' -deportes que además de actividad física, conllevan un estrecho contacto con el medio natural- porque está muy cercano a nosotros", y recuerda que Camper significa "campesino".

Le impulsó, aún más, en su determinación por crear algo nuevo cruzarse con el deportista Kilian Jornet (Barcelona, 1987), ganador de catorce medallas en el Campeonato Mundial de Esquí de Montaña entre los años 2008 y 2017 además de cuatro medallas en el en el Campeonato Mundial de Skyrunning entre 2010 y 2018.

"El mejor para lanzar un proyecto como este que está muy cerca de los valores de ambos", apunta Fluxá.

A partir de ahí, surgió la conexión y la "inquietud por hacer las cosas de una manera diferente y crear un espacio para intentar mejorar, haciéndolo con la mayor humildad", aportando las capacidades de cada uno para desarrollar productos desde la "tecnología y gestión por parte de la empresa y Kilian del mundo de la montaña".

Kilian Jornet ha dominado durante los últimos 15 años el esquí y la carrera de montaña, ahora vive en Noruega, pero creció en los Pirineos, las montañas siempre han sido su patio de juego, corriendo, escalando o esquiando.

NNormal es el nombre de la marca, que mezcla Nor de Noruega con Mal de Mallorca, donde se encuentra la fábrica de Camper, que presenta esta colección unisex otoño-invierno '22, que se podrá adquirir en tiendas multimarca y en su web.

Una edición limitada centrada en calzado, ropa y accesorios para carrera de montaña y senderismo, realizados con fibras naturales y recicladas, una colección que sirve para "complementar lo que ya tenemos", ha dicho Fluxá.

"No queremos hablar de colecciones sino de rango de productos porque no queremos promover el sobreconsumo", razón por la que no hay intención de lanzar colecciones anuales y se han centrado en "productos atemporales" y conseguir relaciones duraderas con los proveedores con los que apuestan por la "durabilidad y la funcionalidad de cada producto", ha precisado Jornet.

El montañero trabaja para concienciar sobre la necesidad de proteger el medioambiente y tiene muy claro que la "reparabilidad de todos los productos es fundamental en este proyecto", que va dirigido a todo tipo de deportistas desde los que buscan que las prendas mejoren su rendimiento a los que pasean por el monte.

"Productos multifuncionales para distintas actividades" con un objetivo esencial "que duren mucho".

Una nueva marca en la que la firma mallorquina, con 140 años de "historia e implantada en 50 países, tiene una visión a largo plazo. Siempre que empezamos una colaboración pensamos que durará en el tiempo, el producto irá evolucionando, pero tenemos clara una obligación: el consumo responsable".