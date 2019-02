Campeones" triunfa en Twitter, que se divide con la 33 edición de los Goya

La gala de la 33 edición de los Premios Goya ha acaparado las tendencias de la noche en las redes sociales, donde los usuarios han alabado los discursos de Jesús Vidal y Eva Llorach y el protagonismo lo han acaparado "Campeones" y las actuaciones de Rosalía y Amaia Romero.

Relación de amor y odio la de Twitter con una gala celebrada en Sevilla a la que se le ha reprochado falta de ritmo, y que ha brillado con la espontaneidad y efusividad de Jesús Vidal -mejor actor revelación-, Eva Llorach -mejor actriz revelación- o Arantxa Echevarría, premio a la dirección novel.

Presentada por Silvia Abril y Andreu Buenafuente, la gala de los premios de la Academia de Cine ha dividido a los "tuiteros" que, sobre las 19:30 horas, todavía en la alfombra roja, hacían trending topic la etiqueta #Goya2019.

En el Palacio de Congresos de Sevilla se ha extendido la alfombra roja, que en Twitter se ha vivido con cierta expectación por la conducción de Buenafuente y Abril, y con tuits a favor y en contra de los "looks" de las celebridades.

Aunque no han sido precisamente actrices ni cineastas dos de las invitadas a la gala más esperadas en las redes sociales, las cantantes Rosalía y Amaia Romero, que revolucionaban la alfombra y Twitter con sus actuaciones, haciéndose trending topic a lo largo de la noche.

Hasta Los Chunguitos han sido de lo más comentado en la red social gracias a la versión que ha hecho Rosalía de su canción "Me quedo contigo".

También los sobres que contenían los nombres de los ganadores han reinado en las redes por el "super glue" que hacía complicado abrirlos.

Pero, para protagonista de la noche, "Campeones", la mejor película para los académicos, que no ha dejado de ser tendencia durante las más de tres horas de gala.

El discurso de Jesús Vidal, ganador del Goya a mejor actor revelación por esta película de Javier Fesser, ha sido uno de los momentos más aplaudidos tanto en el Palacio de Congresos sevillano como en Twitter, que ha agradecido el alegato a la diversidad de Vidal y el equipo de "Campeones".

"Grande" ha sido el adjetivo que más ha acompañado a Vidal, que realizó prácticas en la sección de Deportes de EFE por un máster de Periodismo, y que ha compartido protagonismo con David Broncano y Berto Romero, "caídos del cielo" para entregar el premio a mejores efectos especiales a Luis Rivera y Laura Pedro por "Superlópez".

Igual de atónitos se han quedado los "tuiteros" cuando, para homenajear a los cortometrajistas de España, una tuna, una batukada y un número de baile han subido al escenario justo antes de que entregase uno de los premios el ex ministro de Cultura, Màxim Huerta.

"No se preocupen que ya saben que yo soy breve", bromeaba Huerta antes de entregar el premio al mejor cortometraje de ficción, con su sucesor al frente de Cultura y Deporte, José Guirao, divertido en el patio de butacas.

Con menos entusiasmo se ha comentado la realización de la gala en el "In Memoriam", en el que James Rhodes y su piano han brillado, no tanto como los planos del Palacio en los que no se podían leer las ocupaciones de los trabajadores del mundo del cine que han fallecido este año.

Dardos políticos, los límites del humor, mensajes feministas y llamamientos a la diversidad han acaparado la conversación en unos Goya que, por segunda vez, se han "descentralizado" de Madrid, tras la edición del año 2000 celebrada en Barcelona.

Ha sido Sevilla la elegida para celebrar esta 33 edición de los Premios Goya que ha traído como novedad la retransmisión en 360 grados en YouTube y la página web de RTVE, una innovadora e inmersiva experiencia que no ha estado exenta de críticas en las redes por fallos técnicos.