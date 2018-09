"Campeones" de Javier Fesser, la apuesta española para los Oscar 2019

La película "Campeones", dirigida por Javier Fesser, ha sido elegida por la Academia de Cine para representar a España en la próxima edición de los premios Oscar en 2019, en los que aspira a mejor filme de habla no inglesa.

El actor Daniel Grao ha sido el encargado de anunciar el título en un acto celebrado esta mañana en la sede de la Academia de Cine, acompañado por el presidente de la institución, Mariano Barroso, y una notaria.

"Campeones", la cinta española más taquillera del año, se ha impuesto a las otras dos preseleccionadas: "Handia", de Jon Garaño y Aitor Arregi, y "Todos lo saben", de Asghar Farhadi.

Estrenada en abril pasado, la película se mantiene en cartelera después de casi cinco meses. La han visto más de 3,2 millones de espectadores y acumula una recaudación de 18,6 millones de euros, lo que la sitúa como tercera en la clasificación anual sólo por detrás de "Jurassic World: El reino caído" y los últimos "Vengadores".

Interpretada por un elenco mixto de actores profesionales, con Javier Gutiérrez a la cabeza, y un grupo de jóvenes discapacitados que son los protagonistas, "Campeones" cuenta la historia de un entrenador de baloncesto que pierde su trabajo por conducir borracho y es multado a entrenar a un equipo con discapacidad intelectual.

En declaraciones en la sede de la Academia tras conocer la noticia, el director de "Camino" y de la saga de "Mortadelo y Filemón" ha considerado que la selección demuestra que "no está reñido hacer cine de calidad y que emocione" y que "es una gran noticia que la Academia se acerque al público".

"Soñar es gratis, esa es una lección que nos han dado nuestros campeones", ha señalado en referencia a los actores de la película. "Para ellos hace meses que ganamos el Oscar y el Nobel".

En opinión de Fesser, más allá de los valores cinematográficos o técnicos, la película "tiene algo que te hace verla desde dentro y olvidar que eres un espectador, colocarte al lado de esas personas, y eso es igual aquí o en Pernambuco o en Finlandia".

La 91 edición de los Oscar se celebrará el 24 de febrero de 2019, pero para llegar ahí "Campeones" aún deberá pasar una primera criba entre todas las aspirantes a mejor película de habla no inglesa hacia finales de año, y la selección definitiva de las cinco nominadas a finales de enero.

De cara a la promoción para ir superando esas cribas, el cineasta, que ya fue candidato al Oscar al mejor corto de ficción en 2007 con "Binta y la gran idea", asegura que por el momento "no hay estrategia".

"Hemos llegado adonde hemos llegado sin lobby de por medio, así que el camino a partir de ahora, ni idea, es la película la que tiene que hacer su trabajo, no conocemos una estrategia diferente a que la película toque la fibra y llegue al corazón de los académicos", ha dicho.

En este sentido, Fesser considera "una gran responsabilidad" que "Campeones" represente a todos. "Esperamos estar a la altura de las circunstancias".

También ha recordado que los actores "hacen de sí mismos", no son personajes y que esa "autenticidad" se traslada al espectador. Si las películas suelen hablar de gente normal a la que le suceden cosas extraordinarias, la peculiaridad de "Campeones", ha subrayado, es que habla de "gente extraordinaria a la que le suceden cosas normales".

Luis Manso, productor del filme, ha asegurado que hablarán con la distribuidora, Universal, para "ver si viene a cuento", aumentar el número de copias en salas de cine, aunque ya hubo un incremento en agosto tras la elección de la terna preseleccionada por la Academia española. "No lo descartamos", ha dicho.

A través de Twitter, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha felicitado a Fesser y a todo el equipo del filme, "una historia maravillosa de superación que apuesta por la igualdad y el valor del trabajo en equipo", ha subrayado.

Entre las contendientes ya conocidas que tendrá "Campeones" en la carrera hacia el Oscar figuran títulos como "Shoplifters", del japonés Hirokau Kore-eda; la colombiana "Pájaros de verano", de Ciro Guerra y Cristina Gallego; la turca "The wild pear tree", de Nuri Bilge Ceylan, o la alemana "Never look away", de Florian Henckel.