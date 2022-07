Camilo celebra la diferencia, diversidad y el amor con su tribu de Zaragoza

El cantante Camilo ha compartido con su tribu en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza su nueva gira mundial De Adentro Pa Afuera, que ha estado llena de color, amor y un canto a vivir y dejar atrás los corazones rotos llenos de tristeza y celebrar la diferencia y la diversidad valorando quiénes somos sin intentar parecernos a nadie.

El artista, que inició su aventura musical en la capital aragonesa el pasado mes de septiembre con su gira Mis Manos, también se convirtió en el artista internacional con más entradas vendidas en España en 2021 y ha cosechado un sinfín de éxitos en los últimos meses.

Aunque canta que le robaron la memoria del corazón, Camilo ha asegurado que este show no lo va a olvidar nunca porque Zaragoza, aunque en su primer concierto podía pensar que era extranjero, ahora ya no lo considera un turista. A la tercera vez que venga, me mudo, ha admitido entre risas y con la mano en el pecho.

Entre su público, que ha sido muy variado e intergeneracional alcanzando las 6.000 personas, han destacado banderas de Colombia y carteles que han confesado ser el primer concierto del niño que lo llevaba o el mejor regalo de cumpleaños de una joven zaragozana.

Los asistentes, que han gritado no ser perfectos en La Mitad una vez que han encendido sus linternas y levantado sus corazones, han vivido un espectáculo lleno de girasoles, globos, color, atardeceres, mariposas e influencias tropicales y mexicanas.

Para presentar a Evaluna, con la que ha cantado Por primera vez y Machu Picchu entre sonrisas, abrazos y besos, Camilo ha afirmado que como los huracanes se van, llegan los corazones.

Desde un amanecer bonito hasta la NASA, el cantante de Medellín ha pisado con firmeza y descalzo sintiendo en libertad el escenario donde ha interpretado temas exitosos como Kesi, Tutu, Favorito, Tattoo y Ropa cara antes de catalogar la ciudad como un lugar en donde se celebra el amor.

Mucha gente tiene el corazón roto o arrugadito, no se puede estar feliz todo el tiempo. Cuando se rompe, la mente empieza a decirte un montón de mentiras como que estás solo, que va a durar para siempre y que debes guardarlo para ti, ha explicado el artista antes de interpretar a piano Manos tijeras e invitar al público a encender sus linternas para ver que no están solos en sus luchas internas.

Camilo, que también canta sobre tirar la casa por la ventana entre sus letras que sirven de oda al amor y el disfrute como en 'Pegao', ha gritado porque tú eres lo que yo necesito y yo soy lo que tú necesitas al público, entre los que se encontraban diferentes personalidades del mundo de la política y del fútbol como el jovencísimo Giuliano Simeone.

Para despedir el concierto, que se ha cerrado con Índigo a dúo con Evaluna y se ha alejado de la Vida de rico, el artista ha incidido en la importancia de ser realmente lo que somos lejos de los likes, los seguidores, el materialismo y las apariencias. EFE

