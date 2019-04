Camela: “Jamás nos hartamos de recibir el cariño de la gente”

Los componentes del dúo Camela, Dionisio Martín y Mari Ángeles Muñoz, han coincidido hoy en que el apoyo de su público ha sido indispensable para poder cumplir 25 años de trabajo, con el matiz de que jamás nos hartamos de recibir el cariño de la gente, como ha asegurado Martín.

En una entrevista con Efe en Sevilla, donde hoy han presentado Rebobinando, el disco con el que celebran sus dos décadas y media de trabajo exitoso, María Ángeles Muñoz ha dicho que es imprescindible contar con el apoyo de su público, porque gracias a ellos llevamos 35 años aquí, a la vez que se ha felicitado de la decisión tomada en su día de firmar su primer contrato con una discográfica independiente.

Hicimos una maqueta para escucharla nosotros y nuestra familia, y la escuchó por casualidad un señor que tenia una discográfica pequeña, le gustó y nos hizo un contrato de tres años. Nos dio a conocer, aunque él también estaba muy contento con nosotros, porque avanzó mucho con este proyecto.

Aquel productor musical era Alfonso Corral, dueño de Producciones AR, que les ofreció entonces un contrato para el que sería su primer álbum oficial: Lágrimas de amor, su primer CD editado también en formato casete.

Ante la aceptación que tuvo aquel disco, Producciones AR reeditó los casetes Junto a mí' y Me gustan tus ojos, que ante el éxito que tuvieron en puntos de venta como las gasolineras, marcaron anecdóticamente al dúo, entonces trío, como un referente en las ventas de música para la carretera.

Para ello, Dionisio Martín vuelve a pararse en el cariño de su público: A mí me gusta cada vez más que me pare la gente, que me pidan autógrafos y fotos, incluso me enfado si no me paran. No nos hartamos jamás del cariño, porque los 25 años que llevamos se los debemos al público.

Ahora, bajo el nombre de Rebobinando' (Warner Music), sus 17 discos en cinco lustros se han reducido a los doce cortes más representativos de su carrera, incluidos temas señeros como Cuando zarpa el amor, Sueños inalcanzables, Nunca debí enamorarme o Lágrimas de amor.

Alaska, David Bisbal o Pitingo colaboran en un disco como artistas invitados, cosas que se hacen con el corazón y con cariño, y eso nos ha llevado a contar con ellos en este trabajo.

Mención aparte merece la portada del disco, que simula ser una de esas casetes con las que empezaron a ser conocidos, una idea de la discográfica, que nos la contó y nos gustó mucho, mientras que el título de Rebobinando se le ocurrió a nuestro mánager, explica Mari Ángeles.

Atrás quedan aquellos tiempos de principios de los 90 cuando reunían como podían las 200.000 pesetas que necesitaban para grabar sus cintas, una inversión que recuperaban con ventas directas en comercios y gasolineras cerca de su barrio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles.

Ahora, 25 años después de su primer disco, Camela puede presumir de ser el segundo grupo español con más ventas en las últimas tres décadas, solo superados por La Oreja de Van Gogh.