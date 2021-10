Cámara y López: "Den el dinero a las series americanas, verán qué hacemos"

Raúl Salgado

Ocupan una parte central del cartel de "Rapa", la nueva serie que Movistar+ y Portocabo ruedan estos días en la comarca de Ferrol, pero este es un trabajo coral en el que los actores y actrices de Galicia tienen una importancia capital.

Javier Cámara y Mónica López, un profesor y una integrante de la Guardia Civil; un testigo de excepción de un asesinato, la encargada de investigarlo; hablan para Efe en Cedeira (A Coruña) de una producción en la que el paisaje es el protagonista.

Cámara afirma que Portocabo, artífice de una "Hierro" de la que ahora se heredan muchos detalles, retrató la isla canaria "de una forma brutal" aunque sus miembros "sean gallegos".

Por su "estética, la historia, los personajes" y ese mismo factor diferencial del peso de artistas insulares en el reparto. Señala que el director, Jorge Coira, lamentó que se le quedaron "fuera 15 actores que son estrellas, gente brillantísima para la que no tenía personaje, pero es que detrás hay 200 más maravillosos, gente espectacular".

El riojano se sumerge en una "historia culebronesca" de buscar "asesinos" y es todo un estímulo para él.

"La Agatha Christie no la había hecho nunca", considera, mientras López zanja: "Me tocó esto y me cayó la lotería". Con la experiencia de años ante las cámaras y en los escenarios, su compañero admite que pesa "más todo, la responsabilidad; nos acaban de dar un Ondas por "Vamos Juan" y piensas si la próxima la van a poner a caldo".

"Lo que hago es disfrutar del proyecto; cuantos más incentivos, mejor", advierte Javier Cámara, que se deshace en piropos hacia la zona.

En realidad, indica, "todo suma, la calidad del proyecto me encanta".

La actriz más destacada del elenco es "la protagonista absoluta", un personaje "poliédrico" para su pareja en el rodaje y que conlleva que repita como componente del Instituto Armado: "Ahora voy de civil; es diferente y Jorge -Coira-, creador junto a Pepe -Coira- de la trama, quiere que sea muy empático".

Echará a rodar la serie y "conoce a este señor", por Cámara, que le "cambia los esquemas". Ese inesperado encuentro le descubre a una mujer que es "madre, sufre; un personaje con la responsabilidad con que se construyen ahora personajes femeninos".

Él mismo emplaza a que no se "haga un personaje lineal; si es el centro de una serie, hazlo rico, con poderes para que esté lleno de matices".

López reconoce que le resultó "inevitable decir sí a un personaje así" y lo hizo tras responder "no a una obra de teatro" poco antes.

"Leí los guiones y cómo iba a decir que no; venir a Galicia, no estar repitiendo cosas", matiza la actriz canaria.

Ante la pregunta de si las series marcan la pauta en el mercado audiovisual actual, Cámara sostiene que se "han puesto a un nivel cinematográfico, ha crecido muchísimo el nivel".

Y lo que ha ocurrido es que los "españoles hemos visto que hemos pasado de que el cine español no nos gusta a que hacemos las series los mismos; a nivel internacional, hay una aceptación de las series españolas que se ha puesto el nivel de ego adecuado".

La "burbuja no explota", ya no se hace "una de chicas, una de abuelos", hay de todo.

"Más presupuesto, más medios, vienen todos a producir; tienen mucho dinero, den el dinero que dan a las americanas y verán qué hacemos", esa es su llamada de atención. EFE

