CADENA 100 Por Ellas desborda solidaridad y buena música en una noche inolvidable

Las emociones desbordantes, la solidaridad, la magia y la buena música protagonizaron este sábado la séptima edición del CADENA 100 Por Ellas, el concierto a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) que un año más ha logrado un éxito apabullante: reunir sobre el escenario a los mejores nombres de la música del panorama nacional e internacional y emocionar a más de 15.000 personas entregadas a un show atractivo y dinámico. Cuando la buena música se comparte con una iniciativa tan ejemplar y solidaria como la que abandera CADENA 100 Por Ellas, la respuesta no puede ser más positiva y fuerte hacia aquellas 'guerreras' que han batallado o batallan contra el cáncer de mama. El concierto de este sábado en el Palacio de los Deportes demuestra que siempre nos tendrán a su lado. Con ellas y por ellas.

Ese es el principal mensaje que transmitió Melendi, artífice del himno compuesto para esta edición del evento. "Por encima de la bruma", que sonó este sábado por primera vez directo, está compuesta con todo el respeto y amor que merece la causa y el artista asturiano ha conseguido plasmar a la perfección todas las emociones y sentimientos que pasan en una etapa tan compleja, logrando sacar la lectura positiva y el aura de valientes que llevan dentro. El público se emocionó con la cálida interpretación del artista, el desgarro de su letra y su mensaje esperanzador. En este sentido, Melendi aseguró que su reciente encuentro con pacientes de cáncer de mama le hizo preguntarse cosas que hacía años que no se preguntaba. "No sé lo que es vivir con esa enfermedad, pero les dedico con todo mi amor esta canción", dijo.

El intérprete también dejó como regalo algunos de sus últimos éxitos, como "La promesa", "Tu jardín con enanitos" o "Destino o casualidad". Un miniconcierto con corazón en el que Melendi brilló con luz propia y que ya pasa a la historia del CADENA 100 Por Ellas como el emotivo mensaje de Mika, que provocó el grito "sí, se puede" al unísono del público. "Mi madre tiene cáncer de mama. E igual que muchas mujeres, ella también está peleando contra enfermedad. Y lo hace con una grandísima sonrisa y mucha fuerza", dijo el artista para después dedicarle a su madre una de sus canciones. El británico James Blunt, el italiano Nek y el cantautor cubano-estadounidense Jon Secada fueron los otros tres artistas internaciones que pasaron por el escenario del CADENA 100 Por Ellas. James Blunt dejó atrás su mítico "You're Beautiful" para regalar al público una gran dosis de energía con "Cold" y, sobre todo, "Ok". Mientras, Jon Secada enamoró de nuevo a todos con su hit "Otro día más sin verte" y, posteriormente, presentó junto a Soraya su nuevo single "Por si no vuelves". Nek también echó mano de su brillante discografía para mezclar en un precioso momento éxitos inmortales como "Laura no está" y "Para ti sería" y homenajear a la radio con su nuevo single.

Otro de los grandes protagonistas de la noche fue Blas Cantó. El murciano acudió al evento tras su reciente elección como representante español en el próximo festival de Eurovisión, asunto sobre el que habló en exclusiva a CADENA100.es antes de subirse al escenario. "Estoy muy contento. He recibido mucho apoyo de los compañeros de profesión, amigos, familia... Estamos en el camino y lo importante es disfrutarlo, independientemente de lo que pase después. Pero tengo un buen presentimiento, creo que podemos hacer grandes cosas y enseñárselas a Europa. Estoy contento de formar parte de la historia de Eurovisión", contó. Blas hechizó al público con "Él no soy yo" y "Si te vas" - los dos mayores éxitos de su ya abultada carrera pese a su juventud - y confirmó, por si alguien tenía dudas, de que no podemos tener mejor candidato para lograr el triunfo que a España tanto se le resiste desde hace 50 años.

El CADENA 100 Por Ellas también tuvo varias celebraciones. Estopa sopló las velas de sus veinte años en el mundo de la música rescatando algunos de los clásicos de su repertorio como "Pastillas de freno" y "Como camarón", además de su último single "Fuego". El dúo de Cornellá, uno de los más aplaudidos de la noche, derrochó simpatía, buen rollo y agradeció a CADENA100 la invitación. "Siempre que nos llamen, aquí estaremos", afirmaron David y José. Huecco fue el encargado de abrir el show con "Mirando al cielo", uno de los temas más emblemáticos del intérprete madrileño - y el grupo canario Efecto Pasillo recogió el guante mezclando pop, funk y música latina al servicio de "Siempre a mi lado" o "Cuando me siente bien".

El momento más 'petardo' llegó con Fangoria, interpretando éxitos como "Ni tú ni nadie", "A quién le importa" o "Dramas y comedias", además de interpretar por primera vez en directo su nueva apuesta "Un boomergang". "Hoy es una noche para vivir sin dramas. Queremos acordarnos de las amigas que no están y las que ya no están", dijo Alaska en referencia velada a su compañera Bimba Bosé. Nancy Rubias puso el colorido colofón al concierto con "Me da igual" consumiendo así una fiesta donde el corazón y la música volvieron a unirse por una buena causa.