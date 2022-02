Bustamante interpreta un fragmento de "Ghost" en plena Gran Vía

Tras años siendo peón de obra, no es la primera vez que David Bustamante se sube a una fachada, pero sí que es la primera vez que lo hace tras representar, cantando a cappella a pie de calle y en plena Gran Vía, un emblemático fragmento del musical Ghost, que finaliza su estancia en Madrid y comienza su gira nacional.

Cientos de viandantes se agolpaban esta tarde frente al Hotel NH, esperando ver, sobre el iluminado balcón que preside el cruce de Gran Vía con Montera, a David Bustamante. Lo que no sabían los transeúntes es, que el cantante, que se ha lanzado a las tablas con este musical estrenado hace casi medio año, iba a aparecer a pie de calle dispuesto a cantar.

En septiembre de 2021, Bustamante debutaba sobre el escenario con Ghost, el musical, en el que interpreta a Sam Wheat, protagonista de esta obra llevada al teatro que, tras cosechar éxito en el Teatro EDP Gran Vía, comienza ahora su gira nacional y lo celebra regalando una pequeña actuación de la obra en plena calle madrileña sorprendiendo a su público.

Seguidores de David Bustamante y curiosos paseantes se detenían esta tarde bajo el balcón del segundo piso del Hotel NH de Gran Vía, iluminado a conciencia y delatando lo que iba a acontecer. En torno a las siete y media de la tarde, una gran muchedumbre vigilaba las ventanas del edificio, esperando ver, tras ellas, a David Bustamante.

En lugar del vocalista cántabro, ha sido su compañera de escena, la actriz Cristina Llorente, la que asomada al balcón comenzaba a interpretar, encarnando a Molly Jensen, uno de los fragmentos más célebres de este filme. Una cinta que marcó el cine de los años noventa y que más de treinta años después, sigue en la memoria colectiva.

Ataviado con una camisa azul y unos vaqueros, Bustamante aparecía a pie de calle entre la multitud junto a Ela Ruiz, intérprete del papel de Oda Mae Brown.

Los tres compañeros de reparto han interpretado el emotivo fragmento de la película en el que el personaje de Molly Jensen reconoce a Sam Wheat, y le permite subir a su apartamento después de que este chille, desde la calle y por la boca de Oda Mae, algunos de los momentos que la pareja compartió en vida y que solo ellos conocían.

La escena finalizaba con David Bustamante entonando el tema Oh, my love, my darling, que se convirtió en el icónico tema de la película.

La esquina que une las calles de Gran Vía y Montera se convertía así, esporádicamente y por unos minutos, en un teatro a pie de calle en el que esta acción, realizada entre la productora del musical, LETSGO y la terraza del Picalagartos del Hotel NH Colection de Gran Vía, aprovechaban para presentar la gira nacional del musical tras triunfar en Madrid.

Han sido confirmadas fechas en A Coruña (25 al 27 de febrero), Vigo (3 al 6 de marzo), Sevilla (10 al 13 de marzo), Palma de Mallorca (31 de marzo al 3 de abril) y Valencia (14 mayo al 12 de junio).