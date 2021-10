"Burn, de Judson Vaughan, gana el X Festival de Cine Fantástico de Navarra

El X Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Navarra ha entregado este sábado sus premios, en los que el cortometraje inglés "Burn", del británico Judson Vaughan, ha sido elegido por el jurado como mejor cinta de esta edición.

Asimismo, han otorgado menciones especiales a "Cavewomen", de Karlos Alastruey; "There Will be Monsters", de Carlota Pereda; "Hunter", de Carlos Meléndez; y "The Girl with the Blurred Face", de Pablo Pagán, ha informado el festival en un comunicado.

Por otra parte, el público, con los votos depositados después de cada sesión, ha premiado al corto "El sigilo", de Gabriel García y Esther Velasco, una propuesta que tuvo una gran acogida por parte de los espectadores y que ofrece terror y comedia en un surrealista viaje por la inspiración creativa de un publicista. EFE

jr/may