"El buen patrón" vence a Almodóvar y representará a España en los Oscar

"El buen patrón", de Fernando León de Aranoa, representará a España en los Oscar de 2022. La cinta, que se estrena este mes de octubre, ha dado la sorpresa al ser elegida por los miembros de la Academia del Cine español frente a "Mediterráneo", de Marcel Barrena, y sobre todo "Madres paralelas", dirigida por Pedro Almodóvar y que partía como favorita para ser la cinta elegida. Irene Escolar y Ricardo Gómez han sido los encargados de anunciar el título seleccionado en un acto en el que también ha estado presente el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso.

La película de Aranoa narra la historia de Blanco, interpetrado por Javier Bardem, un carismático propietario de una empresa que fabrica balanzas industriales en una ciudad española de provincias, espera la inminente visita de una comisión que decidirá su destino y la obtención de un premio local a la Excelencia Empresarial: todo tiene que estar perfecto para la visita. Sin embargo, todo parece conspirar contra él. Trabajando a contrarreloj, Blanco intenta resolver los problemas de sus empleados, cruzando para ello todas las líneas imaginables, dando lugar a una inesperada y explosiva sucesión de acontecimientos de imprevisibles consecuencias.

Sublime según quienes tuvieron la suerte de ver la película en el último festival de cine de San Sebastián, "El buen patrón" promete dar más de una alegría al oscarizado Bardem, cuyo nombre ya suena para alzarse con el Goya a mejor actor en 2022. En un gran momento profesional, intérprete estrenará en los próximos meses "Being the Ricardos" - que protagoniza con Nicole Kidman - y "La Sirenita", nueva versión del clásico de Disney en la que interpretará al Rey Tritón. En el terreno personal y a pesar del fallecimiento de su madre, el actor vive su mejor momento con Penélope Cruz, con quien mantiene una discreta relación desde 2007 y con quien tiene dos hijos, Leo y Luna.

Fernando León de Aranoa ya intentó ganar la estatuilla por España en el año 2001 con la cinta "Los lunes al sol", también protagonizada por Javier Bardem. La cinta, sin embargo, no pasó el corte de la Academia de Hollywood. En cambio, "Hable con ella" - de Pedro Almodóvar -consiguió en esa misma edición el Oscar al mejor guión original y una candidatura a mejor dirección pese a no haber sido elegida para competir en la categoría de mejor película de habla no inglesa en favor de la opción de Aranoa.

España ha sido nominada en veinte ocasiones a este Óscar y lo ha ganado cuatro veces con "Todo sobre mi madre"; "Volver a empezar", de José Luis Garcí, en 1982; "Belle epoque", de Fernando Trueba, en 1993, y "Mar adentro", de Alejandro Amenábar, en 2004.