Bryan Adams cierra su gira por España en el Palau Sant Jordi de Barcelona

El cantante canadiense Bryan Adams actuará mañana en el Palau Sant Jordi de Barcelona, con las entradas prácticamente agotadas, para cerrar una gira por España que le ha llevado a ofrecer conciertos en Murcia, Sevilla, Madrid y Bilbao, donde se sube al escenario esta noche.

Adams, que ha actuado en escenarios españoles en numerosas ocasiones, llega ahora con la gira "Shine a light tour 2019", un viaje musical que ofrece al público el resultado de una carrera de más de cuatro décadas de éxitos y una marca exclusiva que define su estilo en el rock'n'roll.

El artista de 60 años, ganador de un Grammy, ha sido número 1 en más de 40 países, ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo y es el compositor de temas tan conocidos como "(Everything I do) I do it for you" o "Summer of '69'".

"Shine a light", el último álbum del cantante, que salió a la venta el pasado 1 de marzo, será el eje central del concierto que realizará mañana en Barcelona para el cual, según ha informado la promotora Doctor Music, quedan solamente unas pocas entradas. EFE.