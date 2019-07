Bronquio, J Ribes y Carrie Palmer, últimas incorporaciones al Low Festival

Los artistas Bronquio, J Ribes y Carrie Palmer son las tres últimas incorporaciones al cartel del Low Festival 2019, que tendrá lugar del 26 al 28 de este mes en Benidorm (Alicante), según han informado este miércoles fuentes de la organización.

Estos tres artistas se suman a nombres confirmados con anterioridad como Bastille, Foals, Vetusta Morla, New Order o Fangoria, entre otros.

En cuanto a los horarios y fechas, el primer día del festival, el viernes 26, los asistentes podrán presenciar los directos de Bastille y Foals en el escenario principal. Ese día también se darán cita bandas como Camellos, Airbag, Texxcoco, Zahara, Ladytron o Mis Cafeína.

El sábado 27, el escenario principal ofrecerá los conciertos de Viva Suecia, New Order y Cut Copy. En otros recintos actuarán artistas como Xoel López, Varry Brava, Second o The Limboos.

El último día, el domingo 28, será el turno de The Vaccines, Fangoria, Vetusta Morla y La Casa Azul. Esa noche también ofrecerán directos Mastodonte, Carolina Durante o La Zowi, entre otros.