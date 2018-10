Todo preparado en la famosísima casa de subastas londinense de Sotheby's, la más prestigiosa del mundo. Sale a la venta el lienzo 'Girl with balloon' del misterioso artista británico Banksy, cuya identidad se desconoce.

El cuadro es de 2006 y muestra a una niña que trata de alcanzar un globo con forma de corazón. Apareció por primera vez como grafiti en una calle del este de la capital británica, y el año pasado fue elegida la obra favorita de los británicos.

Comienza la puja y, poco a poco, el precio del cuadro va ascendiendo hasta alcanzar la exorbitada cantidad de 1,04 millones de libras esterlinas. Unos 1,18 millones de euros al cambio. Entonces, ante el asombro de los presentes, se acciona un mecanismo en el marco del cuadro que empieza a hacerlo trizas, como se ve en el vídeo.

El propio Banksy ha subido una fotografía a su cuenta de instagram en la que se mofa de las caras de los presentes al ver cómo se destruye su obra de arte. Especialmente significativa es la cara del señor de la izquierda del todo, el que está hablando por el teléfono fijo.

'Going, going, gone...' "Se va, se va, se fue". Es el enigmático pie de foto de la fotografía, que emula las palabras que pronuncia el subastador cuando una obra es vendida. El propio director de arte contemporáneo de Sotheby's ha admitido que han caído en otra de las bromas del genial artista británico. "Parece que acabamos de ser Banksy-tados", admite en uno de los vídeos que están circulando sobre la puja.