"La brigada de la cocina", cine francés aderezado con humor y realismo social

María Muñoz Rivera

Aderezada con humor y una gran dosis de realismo social, la comedia francesa "La brigada de la cocina" llega a los cines españoles este 17 de junio para mostrar, según cuenta su director, Louis-Julien Petit, una historia que habla del amor por la gastronomía desde un centro de menores migrantes en Francia.

"Solo hago películas para mostrar minorías e intento hacerlo de una forma diferente: dándoles a ellos la palabra y desde el humor, que es el vínculo real con el espectador", dice a Efe Petit sobre su nueva cinta, una comedia social que encara de frente "una realidad existente que a veces no queremos mirar".

La película, distribuida por Caramel Films, versa sobre cómo Cathy Marie (Audrey Lamy), una estricta chef de alta cocina, se ve conducida por sus dificultades económicas a aceptar un trabajo en el comedor de un centro para menores migrantes, donde transmitirá a los jóvenes su amor por la cocina y descubrirá una realidad cruda y creciente en Francia.

"Estos jóvenes vienen a Francia con un yugo sobre el cuello: si no se les forma, se les devuelve a sus países", desgrana el director sobre una realidad que, matiza, "tendemos a ignorar por incomodidad", el caldo de cultivo perfecto para elaborar una película: "Encontré un guion clarísimo entre estas historias".

No es la primera vez que Petit lo hace, y ya en 2018 con la cinta "Las invisibles" retrató la realidad de un centro de acogida para mujeres. "No sé hacer otra cosa. Cojo la cámara para mirar una minoría y tratar de aportar. Los franceses nos quejamos mucho pero no solemos dar soluciones", dice Petit sobre esta cinta coral.

"Hace años que ya no existe una clase media; hay ricos y hay pobres. El covid, la guerra de Ucrania y la precariedad no han ayudado; la fractura social está aquí desde hace mucho tiempo", explica Petit, que se considera defensor de la acción social como herramienta para cambiar las cosas. "Si cada uno hace lo que sabe, llegaremos a una sociedad más justa", opina.

En su caso es desde el cine, donde además incluye pequeñas iniciativas. "En una de las escenas sale un número de teléfono que compré para hacer de vínculo entre migrantes reales de centros y empresarios. Recibí casi 6.000 llamadas", dice el director, que retrata en la cinta algunas situaciones dadas por las duras políticas de integración francesas.

Junto a un elenco de jóvenes de diferentes nacionalidades integrados en el centro, cuyo director encarna el actor François Cluzet, la estricta chef Cathy Marie verá alterada su vida y su percepción de la realidad al dirigir las clases de cocina, donde recibirá entusiasmo y ganas de aprender por parte de sus alumnos.

"Audrey Lamy estuvo seis meses estudiando cocina para entender lo que es ser mujer en ese entorno, la misoginia que existe o aprender el vocabulario", dice sobre la creación del papel protagonista en una película que, matiza, "no habla de cocina, sino de la transmisión de un saber y de un amor hacia una disciplina".

Aprender esta técnica fue determinante para "llegar más lejos" con el papel en el que Lamy actúa junto varios intérpretes debutantes en pantalla. "No hicimos ensayos, así que todo el mundo estaba al mismo nivel, siendo espontáneos y auténticos", explica sobre la dirección de actores, una parte fundamental en sus trabajos que "empieza en documentación y acaba en el montaje". EFE

