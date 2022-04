Brian May se sincera con RockFM sobre el homenaje a Freddie Mercury en Wembley: "Una especie de milagro"

Hoy se cumplen 30 años de la celebración del homenaje a la figura de Freddie Mercury, vocalista de Queen, que se celebró en Wembley en 1992. Durante la entrevista que Rodrigo Contreras le hizo a Brian May con ocasión de la reedición de 'Another World', su segundo disco en solitario, este tema salió a relucir.

"El universo Queen esta rodeado de grandes figuras, grandes amigos, si tuviera que estar hablando de ellos sería una entrevista interminable", dijo Contreras. "Por eso te quiero preguntar por dos que no están hoy aquí y que estuvieron en el homenaje a Freddie ¿Cómo eran David Bowie?, ¿cómo era George Michael?".

La respuesta de May no se hizo esperar:



"Ambos fueron estupendos y es casi increíble que ninguno de los dos siga por aquí. Es muy difícil asimilar que tantos de nuestros maravillosos compañeros se hayan ido ya. Y por supuesto, el chavalín que era George Michael, ya sabes, se fue demasiado pronto. Lo mismo que con Taylor Hawkins. Es muy difícil asimilar que se vaya gente que tenía aún toda una vida por delante".



"Pero en los espectáculos, eran geniales. Recuerdo a George Michael muy enérgico. Recuerdo simplemente tocar mi guitarra y él vino. Estaba tocando 'Somebody to Love'. Y de repente me doy cuenta de este ruido que sale de los monitores, que era su voz".

"Y me recuerda mucho a Freddie y es tan fuerte y tan bellamente musical, perfectamente afinado, perfectamente fraseado y todo. Y ese fue un momento real. Creo que George estuvo más cerca de ser Freddie en ese momento".



"David Bowie también estuvo increíble y se le ocurrieron algunas sorpresas. No sabíamos que iba a rezar un "Padre nuestro". Puedes ver la sorpresa en nuestras caras cuando lo hizo. Pero fue grandioso ver eso y grandioso verlo cantar 'Under Pressure', que nunca habíamos tocado en vivo porque Freddie nunca llegó a cantar 'Under Pressure' en directo".

"Y posteriormente, unos amigos nuestros, nuestros directores de vídeo realizaron una secuencia en la que Freddie aparece con David en el escenario,y fue fabricado a partir de dos apariciones separadas. Eso habría sido algo digno de ver. Pero, ya sabes, el tributo fue una cosa increíble, increíble en muchos sentidos. Y es una especie de milagro que lográramos sacarlo adelante".



"Y toda esta gente maravillosa, nuestros compañeros y nuestros héroes y personas para las que Freddie fue un héroe... todos se unieron para hacer algo maravilloso. Un maravilloso momento en el tiempo".

Sobre 'Another World'

'Another World' es el segundo álbum en solitario de Brian May, originalmente publicado en 1998. Es la segunda entrega de su Gold Series tras la reedición del álbum de 1992 'Back To The Light'.

No disponible hasta la fecha en ningún formato, ahora se reedita supervisado personalmente por Brian, junto al co-productor Justin Shirley-Smith y Kris Fredriksson, el diseñador de artes de Queen, Richard Gray y el ganador de un premio Grammy, Bob Ludwig, que ha remasterizado toda la serie.

El mismo Brian se ocupó de una gran parte del trabajo instrumental y sus esfuerzos se vieron complementados por una serie de colaboradores invitados que incluyen a Cozy Powell y Steve Ferrone a la batería, Neil Murray y Ken Taylor al bajo, Spike Edney en el teclado y Jamie Moses a la guitarra. En el álbum también participaron algunos de los miembros de Status Quo, John Edwards (bass) y Jeff Rich (batería) o Taylor Hawkins de Foo Fighters.

Descatalogado hasta ahora, se reedita en formato Boxset de edición limitada, CD, LP y digital el próximo 22 de abril

Queen tocará en el WiZink Center de Madrid los próximos días 6 y 7 de julio de 2022.