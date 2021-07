Brett Bailey traslada el mito bíblico de Sansón a un mundo distópico actual

El director sudafricano Brett Bailey traslada el mito bíblico de Sansón a un paisaje contemporáneo distópico y convertido en un montaje de teatro musical con electrónica, ópera, música coral y un rico imaginario audiovisual, que bebe del ritual, ha explicado hoy.

En la presentación de uno de los platos fuertes del Grec Festival de este año, Bailey, iconoclasta director y artista visual sudafricano, ha señalado que intenta "desnudar el mito de Sansón hasta dejarlo en la esencia, en el esqueleto".

Y ha añadido: "Inserto el mito de Sansón en mis propios sueños, en mis obras anteriores, en la situación política en Sudáfrica y en la geopolítica en general, pero también es verdad que intento no forzarlo, porque no me gusta el teatro ideológico".

Bailey hace vivir a Sansón entre el capitalismo desenfrenado, las crisis migratorias y la xenofobia. Y aprovechando que es uno de los grandes arquetipos de la furia, lo presenta como "símbolo de la humillación y la rabia reprimida de los pueblos esclavos a lo largo de los siglos, sea en Sudáfrica, en China o en América; como un avatar de esa fiera reprimida que acaba explotando".

La música, subraya el director, es muy importante en el espectáculo, pero no intenta hacer nada folclórico, pues "hacer algo exótico para disfrute de los europeos es algo que se ha hecho durante mucho tiempo", indica, y a él le interesa "trabajar con medios contemporáneos y con la dramaturgia del ritual".

Las creaciones de Brett Bailey adoptan formas diversas, pero, a menudo, como ha pasado en montajes como "Orfeus" o la ópera "Macbeth" que llevó al festival Temporada Alta en 2014, se inspiran en grandes mitos conocidos de todo el mundo que él llena de referentes africanos o que, directamente, sitúa en el escenario de las luchas étnicas y tribales de países como el Congo.

El montaje toma la forma de una gran producción de teatro musical con una banda sonora electrónica en directo compuesta por uno de los grandes de la música de la Sudáfrica actual, Shane Cooper, y con momentos de ópera, interpretaciones de canto coral y una escenografía en la que las imágenes de vídeo tienen un papel destacado.

El espectáculo, que se representará en el Teatre Lliure los días 18 y 19 llega al Grec directamente desde el Festival de Aviñón, únicas citas europeas donde se podrá ver este año.

La migración y África también articulan otro de los espectáculos que el Grec mostrará en el Teatro del CCCB del 22 al 24 de julio, "Dale recuerdos XXXVI", dirigido por Didier Ruiz y su Compagnie des Hommes, que como en todas sus obras lleva la vida real al escenario.

En esta ocasión, los protagonistas son personas migrantes que viven en Barcelona procedentes de Camerún, Guinea Ecuatorial, Senegal, Ghana, Marruecos y Guinea Conakry, todas de edad avanzada, que, como ha explicado Ruiz, "conservan todavía el vínculo entre dos mundos: el que han tenido que dejar atrás y el que los acoge hoy".

Se trata de una nueva entrega de la serie "Dale recuerdos (Je pense à vous)", de la que ya presentó en Barcelona una en 2017, creada con la gente mayor del barrio de Gràcia.

En la presentación del montaje, Didier Ruiz confiesa que le ha salido "un espectáculo más político de lo previsto inicialmente", influido seguramente por lo que pasó en la frontera de Ceuta hace unas semanas.

Según Ruiz, este "Dale recuerdos" trata de buscar significado a "qué quiere decir migrar en este mar Mediterráneo, que en otro tiempo fue cuna de cultura y civilización, y hoy es la tumba abierta más grande del mundo".

"Dale recuerdos" se inscribe en un ciclo del Grec dedicado al "teatro comunitario", dentro del cual también se presentará en Barcelona la obra "To like or not to like", dirigida por Ada Vilaró, quien ha explicado que se trata de un proyecto con cuatro jóvenes que van desde los 19 a los 24 años, que se estrenará mañana sábado en la Fundación Joan Brossa.

"Hablamos en esta obra de los que nos gusta o no nos gusta vinculado a las redes sociales, cómo afecta a tu propia autoestima, de qué es real o ficción, de cómo me invento para tener más seguidores", ha señalado Vilaró.

Concebido como espectáculo sonoro inmersivo, "To like or not to like" está protagonizado por un grupo de jóvenes que no encajan en los estándares de la publicidad actual, son personas que sufren una discriminación por cuestiones de raza, de género, de identidad o simplemente por no encajar con los cuerpos normativos con los cuales se nos bombardea continuamente a través de las pantallas.