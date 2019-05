Brasil y el New American Group, protagonistas de la V edición de Filmadrid

El cine norteamericano independiente y el brasileño contemporáneo serán dos de los focos de la quinta edición del Festival Internacional de Cine de Madrid, Filmadrid, que se celebrará del 6 al 15 de junio en diferentes sedes de la capital.

Se proyectarán un total de 90 películas, 42 de ellas a concurso en diferentes secciones. Por primera vez, una película española inaugurará el certamen: "Love me not", de Luis Miñarro, un estudio de las pasiones humanas a la vez hilarante y desgarrador.

Es la mejor competición oficial que hemos tenido en las cinco ediciones, afirman los directores Fernando Vílchez y Nuria Cubas, que destacan el hecho de que han recibido más de 800 películas, casi el doble que el año anterior.

Títulos como "Pig", del iraní Mani Haghighi, "Ms Slavic 7", de las canadienses Sofia Bohdanowicz y Deragh Campbell, "Phaidros", de la pintora y cineasta búlgara Mara Mattuschka, "Winters Night", del coreano Jang Woojin o "Seven Years in May", del brasileño Affonso Uchoa, competirán por el principal premio de Filmadrid.

A ellos se une el estreno mundial de la cinta española "La jovencita no envejece, se descompone", del gallego Álvaro F. Pulpeiro. Este año la sección oficial destaca por el elevado número de estrenos en España, 15 de los 17 títulos a competición.

La sección Focos de Filmadrid, consagrada a cineastas de gran relevancia internacional, tiene como protagonistas este año dos cinematografías nacionales que encuentran un punto en común en la idea de la resistencia, según han explicado los organizadores.

Por un lado, el cine norteamericano independiente, que tendrá una doble presencia con el ciclo dedicado a The New American Cinema Group de los años 60, y con la primera retrospectiva completa en España a Dan Sallitt, icono del cine 'indie' actual que estará presente en Filmadrid.

El tercer foco, "Um Sonho Intenso. Cine brasileño contemporáneo", reúne siete películas inéditas en España que diseccionan la sociedad brasileña y la convulsa actualidad política del país, de autores como Júlio Bressane, figura esencial del Cinema Marginal, y jóvenes directores como Mariana Shellard, Rodrigo Lima o Felipe Bragança.

Fuera de concurso se proyectarán películas como "Season of the devil" del filipino Lav Díaz, la británica "Romantic Comedy" -un mordaz estudio sobre los roles de género en la comedia romántica- y "Ray & Liz", debut en la dirección de cine del fotógrafo Richard Billingham, quien visitará el festival.

Además se mostrará "The Movie Orgy" (1968), de Joe Dante, una película de más de cuatro horas de duración calificada como juerga cinematográfica; y la clausura correrá a cargo de "Au poste!", del francés Quentin Dupieux, una pieza de humor absurdo.

El arte sonoro será el protagonista de Vanguardias Live, sección distintiva de este festival que crece hasta las cinco sesiones en las que se explora su relación con el cine.