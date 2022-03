Borja González entona "Grito nocturno" y da continuidad a "The Black Holes"

Pilar Martín.

Conseguir la "estupefacción" de sus lectores es lo que el historietista Borja González quiere con "Grito nocturno", una suerte de segunda entrega de su aclamado "The Black Holes" en el que Teresa, Matilde y Laura regresan a las viñetas para poner de manifiesto cómo cuando la frustración nos lleva "de la decepción al olvido".

Casi cinco años después de la publicación de "The Black Holes" hoy llega a las librerías "Grito nocturno" (Reservoir Books), una nueva obra que nació en la mente de este incombustible autor que vive su profesión como un "diario" personal en el que parar de escribir es casi una quimera, dice a Efe en una entrevista.

"Literalmente 'The Black Holes' termina con Teresa yéndose de casa y buscando ese lugar donde ella se sintiese bien y me pregunté cuál sería ese lugar. Quería colocarla en el presente y qué es lo que se encuentra. Y lo que se encuentra no es tan misterioso ni tan onírico, es una realidad bastante monótona. Me apetecía ubicar a estos personajes en una ciudad literalmente con falta de misterio, o al menos así lo creen ellas", explica.

Y es en esta última frase, en ese "al menos", donde González (Badajoz, 1982) aplica su buen hacer con los guiones, porque su intención ha sido "confundir al lector": "no tuve problemas con el libro, salvo cuando me quedaban 30 páginas porque quería más miedo y misterio, y que finalizara abierto. Quería conseguir estupefacción para que los lectores se sintieran igual de perdidos que Teresa".

Una propuesta "mucho más arriesgada", reconoce, en la que sitúa a Teresa como propietaria de una librería especializada en fantasía a la que va asiduamente Matilde, una joven skater siempre necesitada de nuevas lecturas. Pero una noche Teresa se marcha al bosque y allí invoca a Laura, un demonio otaku que le concede un deseo.

Una historia en la que la atmósfera que ha creado es parte también "fundamental" de la trama, ya que aquí el bosque es como la "puerta de entrada al misterio y la fantasía", un ecosistema que va comiéndose la ciudad conforme sus protagonistas dejan caer en el olvido a personas o hechos.

"Me interesaba la relación entre ellas y sobre todo la idea de cómo vemos a los demás y cómo los escuchamos, que es algo que Teresa no hace. También abordar el tema de las expectativas, de cómo no somos lo que esperábamos porque a veces esperamos algo muy concreto de algo y pasamos de la decepción al olvido. Por eso crear esta ciudad en la que la gente va desapareciendo me parecía un telón de fondo", afirma el extremeño.

Asimismo, al igual que en "The Black Holes", las referencias a libros, películas o canciones son continuas, una buena manía de González que obligará al lector a conocer a los personajes a través de sus gustos, no a través de las descripciones del autor.

"Es importante porque me ayuda a meter pequeños secretos que el lector puede encontrar si tiene esa curiosidad", matiza.

Según confiesa, otro de los objetivos que se marcó desde el principio es que en "Grito nocturno" los tres personajes fueran un "todo" y así no darle un "mayor peso" a ninguno: "Teresa es la más protagonista, pero la mayor complejidad era crear este trío de personajes y que ninguno brillase, de todas formas aunque siempre pienso en Teresa como un alter ego, cada uno tiene un poco de mi, o de gente que tengo a mi lado", añade.

Aunque reconoce que en esta obra se entenderá mejor si se lee antes "The Black Holes", González anima a que quien quiera que empiece por donde quiera para conocer a este trío de mujeres complejas y sorprendentes.

"No me planteo este trabajo como una saga estructurada, pero ya estoy trabajando en el siguiente cómic y en él hay escenas de 'Grito nocturno'", concluye.