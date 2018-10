Borges y Quiñones, la atracción de los contrarios

Alfredo Valenzuela

Jorge Luis Borges y Fernando Quiñones fraguaron una amistad que duró un cuarto de siglo basada en la mutua admiración y en la "atracción de los contrarios, porque no había dos personas más distintas", según ha dicho a Efe Alejandro Luque, autor de "Palabras mayores. Borges y Quiñones. 25 años de amistad".

"La simpatía fue instantánea entre ambos, aunque fuesen tan distintos; el caballero porteño criado entre algodones por una abuela que le hablaba en inglés y el descarado hijo de la Caleta gaditana que fue Quiñones", ha señalado Luque sobre este libro editado por Sílex en coincidencia con el 20 aniversario de la muerte del escritor gaditano.

Según Luque, "cada uno representaba lo que el otro habría querido ser; Quiñones aspiraba a la dignidad de las bibliotecas y las academias, mientras que Borges soñaba con ser un hombre vivido, de acción, de la calle", como fue el gaditano.

Quiñones fue guía y ayudante de Borges durante sus viajes a España y Borges lo recibió en Buenos Aires cada vez que el gaditano viajó a Argentina, una relación cuyo inicio se remonta al hallazgo casual por parte de un joven Quiñones de un ejemplar de "Ficciones" en un puesto callejero de Cádiz, "cuando el argentino era aún un perfecto desconocido en España".

"Quiñones empezó a leer aquello y no daba crédito; empezó a interesarse por aquel autor, y a publicar artículos dándolo a conocer, y así fue así como se adelantó varias décadas al 'boom' de Borges en España", según Luque.

A continuación, en 1960, Quiñones ganó el premio literario convocado en Buenos Aires por el diario 'La Nación', con un jurado presidido por Borges e integrado, entre otros, por Adolfo Bioy Casares y Eduardo Mallea, con sus "Seis historias de toros y de hombres" -posteriormente publicado como "La gran temporada"-.

"Eso fue antes de que se conocieran y empezaran su correspondencia; aquello fue lo máximo para el joven Quiñones, quien decía que era como si un pintor de Finlandia hubiera recibido un premio del mismísimo Picasso; lo curioso es que a Borges la fiesta nacional ni le iba ni le venía, de modo que el premio no tuvo nada que ver con afinidades taurinas, sino con que había ahí un talento para la narrativa corta", ha señalado Luque.

Después del premio, Borges escribió un texto que sería reproducido hasta la saciedad como prólogo de los libros del gaditano, en el que decía: "Fernando Quiñones en un gran escritor de la literatura hispánica de nuestro tiempo, o simplemente de la literatura".

La primera vez que se abrazaron fue en 1961, en el aeropuerto de Barajas, cuando Borges regresó a España para participar en un programa de actividades en el que Quiñones tuvo mucho que ver.

Aquella rica amistad la ha rastreado Luque a través de correspondencia, testimonios, anécdotas y una lectura comparada de la obra de ambos.

"La influencia del argentino sobre el gaditano es evidente y éste nunca la negó, y esta es también la historia de una emancipación, porque Quiñones, como todo escritor, ambicionaba una voz propia, y aunque siempre participó de algunos de los temas predilectos de Borges, luchó mucho por conseguir aquel acento propio".

Luque ha recordado una anécdota deliciosa: Un día Quiñones le dijo a Borges: "Maestro, después de mucho batallar, por fin me he librado de usted, por fin me he librado de Borges". A lo que el argentino respondió: "Qué suerte, yo aún no lo conseguí".