El boicot contra Israel se cuela en la marcha de Miki a Eurovisión 2019

Cerrar la maleta. Ese es, según Miki Núñez, el único "eurodrama" que vive en las horas previas a su inminente viaje a Tel Aviv como representante español en Eurovisión 2019, sin prestar atención a aspectos como las peticiones que este miércoles le han reiterado activistas para sumarse al boicot a Israel.

"Lo bueno de Eurovisión es que es un concurso de música, da igual lo demás", ha insistido el cantante en rueda de prensa, tras no asistir como estaba previsto a una charanga previa por el centro de la capital española a la que sí se ha sumado una decena de personas contrarias a la celebración del festival en ese país de Oriente Medio por su política sobre los territorios ocupados palestinos.

La explicación dada por Núñez ha sido que se había quedado "atendiendo a los numerosos medios" que habían solicitado hablar con él, algo que ha suscrito la delegación española de RTVE: "Estamos trabajando como cualquier otro año. La obligación es preservar el carácter no político del evento y en ello estamos toda la comunidad eurovisiva, evitar todo mensaje que no sea estrictamente musical".

Es más, desde la corporación pública se ha asegurado a pregunta de Efe que "nunca" se produjo el debate interno sobre si España debía participar en esta edición. "Estaba claro, es una fiesta musical y eso une a los pueblos, que es el espíritu de Eurovisión", han ratificado.

Fuera de las cuestiones políticas y polémicas, Núñez se ha declarado "la mitad de lo nervioso" que estará este jueves, cuando emprenda camino hacia Expo Tel Aviv, donde un día después realizará su primer ensayo, desvelando por fin su puesta en escena.

"Nadie se espera cómo va a ser", ha insistido el artista, que solo ha anticipado que será "grande, con color y non-stop", así como que "todo lo que sucederá en el escenario" es muy él mismo, gracias al director Fokas Evangelinos, que estudió su estancia en la Academia de "Operación Triunfo" para conseguir "movimientos orgánicos".

Como parte del cuerpo de baile estará Mikel Hennet, quien participara en Eurovisión 2007 como miembro de la "boy band" D'Nash. "Me hubiese encantado que nosotros lleváramos lo que llevamos este año con Miki; es una puesta en escena novedosa y diferente a lo de siempre y él ha sido un compañero excelente", ha destacado el bailarín y cantante.

De su tema, "La venda", que recientemente empezó a escalar posiciones en los pronósticos y tantear el "top 10", empieza a decirse que podría ser uno de los "tapados" de esta edición, un concursante con el que no se cuenta y que rompe las apuestas.

"Espero serlo. Me parecería fantástico que la gente flipara con la puesta en escena, pero lo importante no son las apuestas, sino que la gente nos vote. Si soy el 'dark horse' (el tapado), adelante", ha proclamado.

En este sentido, se ha referido a su único interés real respecto al resultado. "Lo único que me sentaría mal es volver sin que estos 4 meses de trabajo no se vieran representrados en los 4 minutos de actuación. Solo quiero volver con la cabeza bien alta", ha asegurado, tras reconocer también: "He soñado muchas veces con escuchar: 'Spain, 12 points'".

Entre las curiosidades, ha revelado que ayer él y su equipo lloraron en el último ensayo en Madrid, que se tatuará una venda en alguna parte del cuerpo y que mantiene un grupo de whatsapp con los representantes del resto de países a concurso ("No nos vemos como rivales").

Tras dedicar la pasada noche a revisar todos sus videoclips, ha señalado entre sus propuestas favoritas la del sueco John Lundviq ("Too late for love") y la del italiano Mahmoud ("Soldi").

Y de los consejos recibidos, algunos de exparticipantes como Manel Navarro, Alfred o Massiel, se queda con el de su madre: "Que tenga 10 minutos al día para reflexionar sobre qué es lo que quiero conseguir, por qué estoy aquí y que no se me suba nada".

Ahora solo le queda decidir qué mete en la maleta, además de su gorra "y desodorante". ¿Amuletos? "Nada, mi abuela ya le pone velas a todo el mundo", ha bromeado, antes de mostrarse encantado de poder compartir escenario con Madonna en la gran final.

Será el 18 de mayo cuando se celebre el acto central de Eurovisión 2019, a cuya cobertura se suma este año RNE y que, como es costumbre, será emitido por La 1 a partir de las 21 horas con comentarios de Toni Aguilar, Julia Varela y Víctor Escudero, como en las semifinales de los días 14 y 16 de mayo.