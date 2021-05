Blas Cantó regresa a España: "Nadie sabe lo que significa hasta que llegas ahí"

El representante de España en el Festival de Eurovisión 2021, Blas Cantó, quedaba ayer en la posición 24, el tercero por la cola, en el certamen europeo, que ha ganado el grupo italiano Maneskin. Hoy, ya está en España y lo cierto es que le hemos visto muy emocionado: "Nadie sabe lo que significa hasta que llegas ahí y te pones delante de 200 millones de personas. Me siento un privilegiado, feliz porque he conocido mucha gente, había mucha energía".

En cuanto a qué ha significado para él representar a España en Eurovisión, el cantante nos ha confesado: "Ha sido la experiencia más increíble de mi vida en el momento más duro de mi vida y es difícil gestionar eso cuando tantas emociones te invaden. Es un momento especial, pero se ha convertido en algo muy bonito".

Blas acudía a Eurovisión con sensaciones encontradas porque no estaba pasando por un buen momento tras el fallecimiento de su abuela: "Todos los pases fueron increíbles, fueron perfectos, los chicos del coro estuvieron perfectos, yo me sentía muy bien, pero ayer por el punto de la gran final me sentía más emocionado que nunca y eso también había que controlarlo, pero me he sentido muy bien en todo el proceso".

Orgulloso de su actuación, Blas Cantó asegura haber recibido mensajes de muchos artistas: "No sabéis los mensajes que he recibido, me escribió Alejandro Sanz, que casi se me para el corazón, Raphael, Pastora Soler, Edurne... Vanesa Martín, todos y todas. La ola de apoyo y unión se ve en el fútbol y en Eurovisión".