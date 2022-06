Blas Cantó: "Ya no me permito que me vean más la cara de tonto"

Javier Herrero

Blas Cantó se ha cansado de ser el ingenuo que pone la otra mejilla o el único que pide perdón en un conflicto entre dos partes. Así lo canta en "El bueno acaba mal", primero de los temas de un disco que verá la luz en 2023 y en el que muestra además un sonido más ligero "hacia el desahogo y la liberación".

"Ha habido más veces en las que por ser bueno he acabado mal, en los que he confiado y he dejado las cosas pasar, pero en esta época de mi vida lo que ya no me permito es que me vean más la cara de tonto", cuenta a Efe sobre su propia experiencia ante el significado de su nuevo sencillo, el segundo que publica tras su paso por Eurovisión.

Parte del eco mediático que ha tenido desde su reciente publicación viene motivado por lo que le inspiró a cantar este tema de Leroy Sánchez: según él mismo confesó, va dirigida a un exnovio de hace 10 años que mantuvo una "doble vida" durante el tiempo en que fue su pareja.

"Creo que las historias hay que contarlas y que, cuando puedes hacerlo en una canción abiertamente, es porque lo has superado", alega ante el posible pudor por tal nivel de exposición, en una línea que artistas como Taylor Swift han convertido en un santo y seña de sus repertorios.

Sobre el uso del desquite sentimental como recurso musical en una canción con retranca e ironía, frente a un pasado en el que abundaba más el melodrama, afirma que, aunque aún conserva su esencia de baladas y medios tiempos, "hay tiempo para todo".

"Lo que no me planteo ya es cantar cosas que no me hagan sentir nada; tras el sufrimiento de un año de pérdidas y de dolor, necesito ese desahogo y liberación, algo que me suba el ánimo. Y ahora que estoy mejor, me obligo a estarlo también a través de mi música y de mi manera de vestir", argumenta tras un período en el que sufrió muy seguidas las muertes de su abuela y de su padre.

El cambio hacia un tipo de composición más rítmico se verá en el resto del álbum que, confirma, llegará en 2023 y en el que incluirá otros temas con la firma de Leroy Sánchez, D'Angelo o los mexicanos Kamikazes.

"Es un álbum del que estoy superorgulloso porque ha sacado cosas de mí que ni me imaginaba, por ejemplo el sonido de 'El bueno acaba mal'. Ahora me he metido en las tendencias cuando antes iba por libre, quizás por prejuicios que ya no tengo, sobre todo porque yo en mi casa escucho de todo", anticipa.

En la línea de "El bueno acaba mal" y de no volver a poner la otra mejilla en las relaciones humanas, desvela que el repertorio recogerá un tema que trata sobre el perdón.

"Con toda la gente que he tenido un conflicto he hablado. Siempre. Otra cosa son los perdones mutuos. Me ha pasado hasta con amistades, que pides perdón por algo pero de la otra parte no llega nunca ese perdón... y eso me cansa", cuenta.

El nuevo álbum tomará el relevo a su trabajo de debut en solitario, "Complicado" (2018), y será el primero desde su participación como representante español en Eurovisión 2021, un trance del que dice haber salido "reforzado" tras entonar "Vas a quedarte" a las personas desaparecidas de su vida.

"Eurovisión me permitió despedirme bien de lo que sentía y empezar una etapa nueva. Fue un aprendizaje en todos los sentidos, porque vi que si pude hacer esa actuación con todo el dolor que llevaba dentro, puedo hacer cualquier cosa en la vida", apunta.

Lejos de mirar con envidia los cambios acontecidos solo un año después en RTVE respecto al festival, afirma sentirse en parte responsable del nuevo impulso tras compartir muchas conversaciones con la actual jefa de la delegación española, Eva Mora, sobre "la importancia de dar espacio a los autores, modificar los porcentajes de los beneficios editoriales que retenía el ente público o la comunicación, que ahora es bestial y se mantiene todo el año".

"Es más, es que llamé a Leroy Sánchez -coautor del tema "SloMo", tercero en Eurovisión 2022- cuando no encontraban quien la cantara para decirle que, si era necesario, la cantara él mismo, porque ese tema no se podía quedar sin intérprete. Y entonces apareció Chanel", revela.