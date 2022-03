Blanca Suárez, psicóloga, "influencer" y mujer enamorada en "El test"

Blanca Suárez vuelve a Málaga para presentar su último largometraje, "El test", dirigida por Dani de la Orden, donde interpreta a una joven y exitosa psicóloga "de las de muchos másters y títulos", pero que "adora los baños de masas" y acaba siendo como una "influencer", ha explicado la actriz en una rueda de prensa en Málaga.

La madrileña es uno de los lados del cuadrado, o mejor dicho, cuadrilátero, que compone la historia de "El test", una comedia llena de cargas de profundidad que el realizador Dani de la Orden ha sacado de adaptar una obra de teatro, como ya hiciera con "Litus" (2019), que también gustó mucho en Málaga, donde logró una Biznaga para Quim Gutiérrez.

En este caso, ha dicho el realizador en la presentación de la película en el teatro cine Albéniz, se trata de la famosa obra de teatro del mismo nombre, que ha adaptado para el cine su autor, Jordi Vallejo.

"Esta obra de teatro tuvo gran éxito hace ocho años (...) Cuando la vi, me pareció una comedia muy efectiva que te permitía hablar del poder del dinero y cómo nos puede corromper", ha señalado De la Orden. Y justo le ofrecieron hacerla Atresmedia y Warner; ahora, la película, que se estrenará el 13 de mayo, compite en la Sección Oficial del 25 Festival de Málaga.

La historia bascula sobre un dilema que plantea Berta, una exitosa psicóloga de moda, en uno de sus libros más vendidos: ¿Qué preferirías tener, 100.000 euros ahora o esperar diez años y recibir un millón?

La inocente pregunta, que parte como anzuelo para provocar una buena conversación entre amigos de toda la vida una noche de cena, envenena el ambiente hasta sacar de quicio a todos los personajes.

Con una gran dosis de humor, la pareja estable Héctor (Carlos Santos) y Paula (Miren Ibarguren), padres de una niña (Luna Fulgencio), visitan a su exitoso (y muy rico) amigo Toni (Alberto San Juan), novio de la psicóloga y secretamente enamorado de Paula, al que asesora en sus negocios el padre de Paula (Antonio Resines) que no soporta al marido de su hija, del que piensa que es un fracasado.

Héctor y Paula necesitan dinero desesperadamente y la tentación es grande. Aunque la pregunta surge como un juego, al final empiezan a aflorar secretos ocultos, verdades no dichas, reproches y hasta declaraciones de amor que les llevarán a cambiar de lugar emocional varias veces, siempre con golpes de humor en medio de la tensión.

Suárez aclara que no vio la obra de teatro para que no le influyera. "El peso de la peli lo llevan mis compañeros, aunque el dilema que es el motivo de la película parte de mi libro". Según ha desvelado De la Orden, el personaje de Blanca en el teatro ni bebía tanto ni tomaba tantas pastillas como ella. "Me gustaría decir que hice el papel borracha de verdad, pero no", se muere de risa la actriz.

Santos defiende que su personaje es el más "normal" de todos; "pero antes de darte a elegir, la psicóloga ya ha dejado claro que preferir los cien mil es de fracasados. Mi personaje tiene que luchar contra todo eso que se identifica con él y opta por una necesidad económica".

Por su parte, Ibarguren, que interpreta a una ecologista radical, vegana y anticapitalista, señala que "no se sabe por qué, pero ella sigue apostando por este matrimonio, y acaba haciendo y diciendo cosas que, viendo la presentación del personaje, no lo creerías".

En su opinión, lo mejor de la cinta es ver "cómo se van desplegando otras partes de los personajes" y ver que "cuando te tocan el tema del dinero no tardas ni un segundo en destrozarlo todo".

La cinta da un radical giro final en el que Paula se da cuenta "de que está rodeada de miserables", añade De la Orden.

"Lo que acabamos contando es que todo tiene un precio, y que el dinero acaba por corromper a personas que nunca piensas que lo harían; la corrupción total llega con la degradación de Toni, que cree que puede comprar el amor de otra persona. Él no se da cuenta de que llega a este punto tan bajo de creer que todo se puede comprar", zanja el director.