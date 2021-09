Blanca Portillo: "Pusimos al servicio de 'Maixabel' lo mejor que teníamos"

La actriz madrileña Blanca Portillo, protagonista de la última cinta de Icíar Bollaín, "Maixabel", ha señalado hoy que todos los actores, y también el equipo técnico de la película, eran conscientes al comenzar el proyecto de que iban a tocar "material muy sensible".

"De alguna manera, me imagino que desde que cada uno tuvo el guion en su casa -no es que en otras ocasiones no lo hagamos- pero tuvimos muy claro que había un compromiso de poner al servicio de esta historia lo mejor que teníamos y, sobre todo, todo lo que llevábamos en los bolsillos".

Afortunadamente, ha añadido Portillo en la rueda de prensa de presentación tras su pase en el Festival de Cine de San Sebastián, donde compite por la Concha de Oro, "hubo alguien capaz, Icíar, de llevar todos esos montoncitos de honestidad para hacer una cosa, para mí, coral -ha precisado- en la que todo el mundo vibra y late en una misma onda".

Para Portillo, el rodaje acabó convirtiéndose en una "ceremonia" en la que el cine era el protagonista, pero la historia y lo que había debajo era lo que importaba, donde "cada uno estaba poniendo lo mejor de sí mismo y cuando he visto la película, creo que lo he sentido".

"Yo soy de aquí pero siento que me concierne", ha resumido la ganadora de la Concha de Plata en 2007 por su trabajo en "Siete mesas de billar francés".

Coincide Tosar con estas reflexiones, a las que añade que, para él, probablemente después del maltratador machista de "Te doy mis ojos", también con Bollaín, (que le dio la Concha de Plata en el Zinemaldia de 2003), es "quizá el personaje más complejo" que ha hecho; con Ibon Etxezarreta, dice, "como actor, ya de salida estás en otra liga".

"Aprovechamos la generosidad de la gente que lo vivió; nosotros nos hemos limitado a recoger eso de la manera mas respetuosa posible y pasarlo por nuestros filtros. Con extremo cuidado y extrema sensibilidad, hemos intentado hacerlo de la manera más noble posible", ha explicado Tosar.

Tanto Tosar, gallego, como Portillo, madrileña, resaltan la gran cantidad de ayuda que han tenido para crear a sus personajes, que están vivos y son muy conocidos, sobre todo en Euskadi.

Maixabel Lasa, viuda de Juan Mari Jaúregi, asesinado por ETA en 2000, fue de las primeras víctimas en aceptar participar en los encuentros restaurativos que se llevaron a cabo en el penal de Nanclares de la Oca.

Bollaín ha insistido en la importancia de tratar con sumo respeto un tema que es "real": "Quieres hacerlo bien, con delicadeza, y por eso me gustó el planteamiento de Isa (Campos, guionista junto a Bollaín) de no regodearse en el dolor, ni hacer épica del dolor, que era una de las muchas trampas en las que no podíamos caer".

"Y la suerte de tener a Maixabel detrás", así como a todo un elenco vasco que le dio a la historia "muchísima verdad", entre ellos, la debutante María Cerezuela, espectacular en el papel de María Jaúregi, o Urko Olazabal como el exetarra Luis Carrasco.

Es la primera vez que Portillo trabaja con Bollaín; ha contado la actriz que tuvo que hacer un casting en el que fue seleccionada de entre "cinco actrices que son la creme de la creme", ha comentado, para decir entre risas que eso no le había pasado a Tosar, con el que Bollaín ha trabajado ya en varias ocasiones. Portillo y Tosar tampoco habían trabajado juntos

La tres veces nominada al Goya se ha lamentado de no saber "qué le pasa al cine español" con ella, pues hace tiempo que no tiene un papel protagonista, aunque no ha parado de hacer teatro y televisión. EFE

aga/jlg

(foto) (vídeo)