Blanca Portillo: Nunca imaginé que me fueran a dar el premio Corral de Comedias

"Juro que jamás imaginé que me fueran a dar este premio", ha dicho este jueves la actriz Blanca Portillo, que esta noche recibirá el XXIII Premio Corral de Comedias, uno de los más importantes con los que se reconoce la trayectoria profesional de las personas ligadas a las artes dramáticas.

Portillo, que ha mantenido un encuentro con los medios de comunicación en Almagro, ha asegurado que para ella fue una sorpresa recibir la llamada de la directora del Festival Internacional de Teatro Clásico, Irene Pardo, anunciándole la concesión de este galardón.

"Me hace una ilusión que no te puedo decir", ha señalado la actriz, que ha reconocido sentirse "muy pequeñita" ante el hecho de recibir este premio, que considera un honor, no sabe si merecido o no, que agradece de todo corazón.

"Esta noche quiero pasármelo bien, quiero quitarme la angustia que tengo, y disfrutarlo", ha señalado la actriz, que no ha duda en asegurar que su gratitud con este festival se traducirá en el futuro en conseguir que el Festival de Almagro "siga siendo lo que es, el mejor festival de teatro clásico del mundo".

Sobre de quién se acordará cuando reciba el premio, Portillo ha comentado a la primera persona que recordará será a su maestro en la Escuela Arte Dramático Pepe Estruch, pues ha comentado: "Fue quien me abrió la puerta a los clásicos y quien hizo que me enamorara de esto".

"Cuando te dan un premio de esta categoría, además a una trayectoria, te acuerdas de la persona que te inculcó el amor por el teatro", ha dicho, al tiempo que se ha mostrado convencida de que "allá donde esté, estará muy contento esta noche".

Portillo ha comentado que Almagro siempre es sinónimo de placer, "no banal, sino de placer de un lugar donde te sientes feliz, donde te sientes parte de algo".

"El festival genera una energía en esta ciudad que se te contagia inevitablemente, la gente es súper cercana, y de repente parece que todos somos amigos", ha dicho a los periodistas

La directora Irene Pardo ha destacado que este premio a Blanca Portillo es un "empuje a su futuro" y ha asegurado que es un premio que "merece muchísimo". EFE.

