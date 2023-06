Blanca Paloma ficha por Universal Music para lanzar su primer disco

Blanca Paloma, la representante de España en Eurovisión 2023, ha fichado por Universal Music para lanzar el que será el primer disco de su carrera, según ha anunciado la propia artista ilicitana en su perfil de Twitter.

"¡Ya es oficial! Estoy trabajando en mi primer disco con mi nueva familia discográfica", ha escrito en un mensaje en esta red social que ha acompañado de una imagen durante la firma del contrato con esta multinacional.

Con una voz hipnótica y solo cuatro canciones en el mercado, entre ellas "Plumas de Nácar" y "Secreto de agua", Blanca Paloma ha conseguido atraer la atención de la que es la casa de figuras tan importantes en la música en español como Aitana, David Bisbal o Alejandro Sanz.

Entre esos temas se encuentra "EaEa", con cerca de 6,5 millones de reproducciones en Spotify, que fue la que le permitió ganar su plaza en el segundo Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión 2023 y allí concluir en la decimoséptima plaza, lastrada por la peor nota de la audiencia, pero con la mejor novena valoración de los jurados.

"Es que estamos haciendo algo muy particular y ojalá sigamos haciéndolo. Yo lo voy a seguir haciendo, esto no me va a detener", comentó tras su participación en el Liverpool Arena, donde solo unos días antes también se declaró "muy orgullosa de que una propuesta tan arriesgada hubiese llegado tan lejos".

"EaEa" nació con base de bulerías flamencas, formas de canto ancestral mediterráneo y arreglos eletrónicos para celebrar la importancia del legado maternal.

Precisamente en una entrevista con EFE cuando se preparaba para participar en la preselección eurovisiva, Blanca Paloma comentó que se hallaba inmersa en la composición de este primer disco cuando creó dicha canción y decidió que podría ser una buena candidata por España en el festival europeo.