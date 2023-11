'Blacksad. Todo cae' garantiza una larga vida al icónico gato de Guarnido y Díaz Canales

Pilar Martín

Tras dos años de trabajo, Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido regresan con nuevas aventuras de su "bebé", "Blacksad. Todo cae", una nueva entrega de esta saga con la que disipan las incógnitas sobre su continuidad: "No hemos llegado a un punto de agotamiento, encontrarnos con el personaje nos hace muy feliz".

Así lo han afirmado ambos autores durante la rueda de prensa ofrecida en Madrid para presentar los tomos 6 y 7 de esta saga que arrancó hace 23 años y que en Francia lleva ya vendidas más de 2,5 millones de copias (en España no se ofrecen estos datos) y en la actualidad, con esta nueva edición, ya están posicionados en el número tres de cómics más vendidos.

Un éxito editorial con el que han ganado cinco Premios Eisner y un Premio Nacional de Cómic que para ellos es mucho más, es una "pasión", según Guarnido (dibujante), una suerte de "vehículo" para que esta pareja de artistas sigan "experimentando" en otros formatos (como el hecho de que esta nueva entrega esté formada por dos tomos).

"Es lo que prefiero hacer -añade el granadino afincado en Francia- puedo cambiar de aires y hacer otros tebeos, pero 'Blacksad' (Norma editorial) es nuestra obra central y vertebra nuestra carrera".

Unas palabras que afianza el guionista madrileño Díaz Canales: "Es nuestro bebé, es un juguete en manos de dos niños malcriados a los que se le permite querer seguir jugando sin querer terminar. Fue nuestro primer tebeo. El hecho de trabajar en otra cosa es porque vamos a volver a 'Blacksad'".

En concreto, en 'Todo cae' la acción arranca donde quedó en la primera parte: el reencuentro de John Blacksad con Alma Mayer, un felino romance que creía olvidado. Pero Mayer está, además, relacionada con el asesinato de la directora de escena Iris Allen, un crimen por el cual el periodista y amigo de Blacksad, Weekly, se halla detenido como principal sospechoso.

Una trama centrada en la ciudad de Nueva York, la ciudad donde sueña vivir Guarnido y que ha convertido no sólo en un escenario donde desarrollar toda su maestría, sino en un protagonista por "derecho propio", según reconoce.

Y es en esta ciudad donde Díaz Canales vuelve a plantear una historia marcada por el contraste entre las alturas y los bajos fondos de esta urbe, donde se mueven estos personajes antropomorfos con alma y mente de ser humano que se transitan en la fina línea que separa el bien y el mal. Un ejemplo del mejor 'noir' de la novela negra en viñetas.

Traducido a más de 20 idiomas, el dibujante y el guionista "amigos con vocación de hermanos de sangre" no dudan en reconocer que "cuando sean viejitos y ya no puedan trabajar" no les importaría que otros compañeros retomaran las aventuras de su gato "humanista".

"Cuando desaparezcamos me haría ilusión que perviviera, la gente quiere a este personaje", apunta Guarnido al tiempo que Díaz Canales advierte de que él ya sabe lo que es retomar a personajes icónicos porque, junto al dibujante Rubén Pellejero, han vuelto a dar vida a 'Corto Maltés'.

"Estoy agradecido a Hugo Pratt -agrega- por querer que el personaje perviva".

Conscientes de que tienen que seguir trabajando para otras editoriales internacionales -sólo en España no es posible vivir del cómic- ambos avanzan que ya están trabajando en la octava entrega.

"Lo importante de 'Black' -concluye el madrileño- es que es exportable, y esto te hace pensar que el cómic es un medio imbatible no sólo para divertir, sino también para transmitir emociones".