Blackpink ofrecerá el 5 de diciembre en Barcelona único concierto en España

El grupo de pop coreano Blackpink ha anunciado este martes que actuará el próximo 5 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en la que será la única parada en España de su gira "Born Pink".

Las cuatro integrantes de Blackpink -Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa- ya visitaron en mayo de 2019 la capital catalana, la única ciudad española en la que recalaron también entonces.

La gira "Born Pink" trae con ella la promesa de un álbum de estudio homónimo, que será el segundo de Blackpink y que, según ha anunciado el sello YG Entertainment/Interscope Records, se publicará el 16 de septiembre.

Blackpink es el nombre con el que YG Entertainment reunió a cuatro jóvenes coreanas en 2016, con el propósito de crear un éxito femenino del género musical K-pop o pop coreano.

El proyecto funcionó y, un mes después de su debut, Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa empezaron a aparecer en las litas de éxitos mundiales.

Algunos de los trabajos más conocidos de Blackpink, cuya discografía no es demasiado extensa en relación a su éxito, son "Boombayah", "Playing with fire", "As If It's Your Last" y "Stay".

Sus récords se relacionan sobre todo con el formato digital y los vídeos de sus canciones; por ejemplo, "Pink Venom" se conviritó en la actuación musical con más suscripciones en YouTube, marcó dos Guinness World Records (incluyendo el de vídeo musical más visto en las 24 horas posteriores a su lanzamiento) e hizo de Blackpink la banda de chicas más seguida en Spotify.

Durante esta nueva gira, Blackpink ha previsto 19 conciertos en 14 ciudades europeas y norteamericanas, empezando el 25 de octubre en Dallas, Texas.

Otras ciudades de esta gira mundial serán Los Ángeles, en el Banc of California Stadium; Londres, con dos noches en el O2 Arena como primera parada en Europa; y, tras Barcelona, recalarán en Colonia, París, Copenhague y Berlín, concluyendo la gira en el Ziggo Dome de Ámsterdam el 22 de diciembre.

Las entradas para el concierto de Blackpink en el Palau Sant Jordi de Barcelona del 5 de diciembre inician su preventa entre el 13 y el 15 de septiembre y saldrán a la venta general el 16 de septiembre.

La gira "Born Pink", presentada por YG Entertainement, está patrocinada por Last Tour y AEG.